Geçtiğimiz aylarda yapılan anlaşmaların ardından, bu kez Söğüt ilçesinden eğitime anlamlı bir katkı sağlandı. Hayırseverler Mehmet Oğuzman, Haşim Heybetoğlu ve Ali Osman Torun’un girişimiyle, özel gereksinimli bireylerin eğitimine destek olmak amacıyla bir Özel Eğitim Okulu binası inşa edilecek.

Bilecik Valiliği’nde imzalanan protokol kapsamında, 4 derslikli bir okul binası, saha düzenlemesi, çevre duvarı inşası gerçekleştirilecek.

Protokol imzasının hemen ardından konuşmasını yapan Vali Şefik Aygöl, tamamlanan bina, anahtar teslim olarak Millî Eğitim Bakanlığı’na devredileceğini söyleyerek, "Eğitim seferberliğine katkı sunan hayırseverlerimize teşekkür ederiz” dedi.