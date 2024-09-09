Bilecik’te, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte yeniden trafik çilesi başladı.

2024-2025 eğitim-öğretim yılının bugün itibariyle başlamasının ardından Bilecik’te sabah saatlerinde sanayi rampasından Eski Belediye Kavşağına kadar oluşan araç kuyruğu sürücüleri çileden çıkardı. 1. OSB kavşağından şehir merkezine yaklaşık 30 dakika inen sürücüler yetkililerden yıllardır süren bu sorunun bir an önce çözülmesini istediler.

Öte yandan trafik polisler bu yoğunluğu azaltmak adına sabah tüm kavşaklarda görev alsalar da, araç yoğunluğuna çözüm olmadı.