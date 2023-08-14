Bilecik’in Osmaneli ilçesinde ormanlık alanda kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, İnönü mahallesi Kuşlar Kalesi mevkiinde meydana geldi. Sabah saatlerinde ormanlık alanda kesim işi yapan orman işçileri yerde yatan birini görerek durumu polise bildirdi. Bölgede ekipler, yaptığı çalışmada elleri bağlanmış vaziyette erkek cesedi buldu. Çürümeye başlamış olan erkek cesedi Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsisi yapılması için Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ekipler bölgede geniş çaplı soruşturma başlattı.