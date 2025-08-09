Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP Bilecik İl Başkanı Ali Özdemir, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Külhan ve beraberindeki heyet, Bayırköy Belediyesi’ni ziyaret etti.

Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz’in ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette, belediyenin çalışmaları ve bölgedeki yerel hizmetler hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Nazik ziyaretlerinden dolayı heyete teşekkür eden Başkan Dilsiz, misafirlerini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.