Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaşanan kazada otomobil 50 metrelik dere yatağına uçtu. Sürücü ağır yaralandığı kazada, yanında yolcu olarak bulunan 1 kişi ise hayatını kaybetti.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Alınan bilgiye göre Pazaryeri ilçesinden Bursa’nın İnegöl ilçesine seyir halindeki F. E. (48) İdaresindeki 01 AIU 825 plakalı otomobil ilçeye 15 kilometre uzaklıkta bulunan Bahçesultan ve Nazifpaşa köyleri arasında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun solundaki 50 metrelik dere yatağına uçtu.

Yaşanan kazada sürücü F. E. Ağır yaralanırken aynı araçta yolcu olarak bulunan N. İ (41) hayatını kaybetti.

Kaza yerine yapılan ihbar sonrası çok sayıda AFAD, Jandarma, 112 Acil Sağlık ve İtfaiye ekipleri sevk edilirken, kaza yapan otomobilden çıkarılan sürücü F. E. 112 Acil Servis Ekipleriyle hayati tehlikesi bulunduğu için Bozüyük Devlet Hastanesine götürüldü.

Jandarma ekipleri yaşanan kazayla inceleme başlatırken, hayatını kaybeden N. İ’ n cansız bedeni yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Kazanın yaşandığı saatlerde bölgede yoğun sis olduğu bilgisine ulaşıldı.