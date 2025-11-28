Bilecik Şoförler Odası tarafından, Gürcistan’da Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait C130 kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan ve beraberindeki tüm şehitler ile merhum şoför esnafı için Atatürk Parkı önünde lokma ikramı düzenlendi. Programa; Bilecik Belediyesi Başkan Yardımcısı Yaşar Külhan ve Belediye Meclis Üyesi Mehmet Cansız da katıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, dualar eşliğinde lokma dağıtımı yapıldı.

Bilecik Şoförler Odası Başkanı Selman Aydeniz, etkinliğin ardından yaptığı açıklamada, "Tüm şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz" dedi.