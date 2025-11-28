Bilecik 1. Amatör Lig’de 2025-2026 A Grubu 30 Kasım günü, B Grubu ise 29 Kasım günü oynanacak 7 maçla başlayacak. Lig öncesi Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, aldığı karar sonrası maçların deplasman seyircisiz oynanmasına karar verdi. Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü’nün aldığı karar kulüplere İl Spor Güvenlik Kurulu Kararı adı altında tebliğ edilirken, kulüp başkanları bu karara tepki gösterdi.

Karar itiraz ettiler

Kararın İl Spor Güvenlik Kurulu tarafından alınmadığı söyleyen kulüp başkanları karara itiraz etti. Vali veya vali yardımcısı başkanlığında bu kararın alınacak olması nedeniyle, karar ardından iptal edildi. 27 Kasım günü Emniyet Müdür Yardımcısı 2. Sınıf Emniyet Müdürü Erol Taş imzalı kararda, "İlimizde yapılacak olan futbol müsabakalarında 1 Ekim 2025 tarihli İl Spor Güvenlik Kurulu Kararlarında alınan misafir seyirci yasağına istinaden il ve ilçe statlarının fiziki şartları ve alınacak güvenlik tedbirleri nedeni ile protokol sayılarının yapılan değerlendirme neticesinde en fazla her iki takım için de 10’ar Kişi olması uygun görülmüştür. En fazla 10 kişilik protokol listesi misafir takım ve ev sahibi takım yöneticileri tarafından gerekli bilgileri (ad, soyad, tc kimlik no) müsabakanın oynanacağı tarihten 3 gün önce mesai bitimine kadar Bilecik Spor Güvenliği Şube Müdürlüğüne (bildirilmesi gerekmektedir. Liste harici kimse alınmayacaktır. Ayrıca statta açılması, asılması planlanan pankartların ve yapılması planlanan organizasyonların (evlilik teklifi, doğum günü, özel gün kutlamaları vs) kulüp temsilcileri veya taraftar temsilcileri tarafından müsabaka gününden 3 gün önce Bilecik Spor Güvenliği Şube Müdürlüğüne bilgi vermesi gerekmektedir" denildi.

"Deplasman haktır, kısıtlanamaz"

Karara bir tepki de 1969 Bilecik Spor Kulübü taraftar grubu olan Belekoma Tayfa’dan geldi. Yapılan açıklamada, "2 sezondur Bilecik futboluna getirilen deplasman yasaklarına tamamen karşıyız. Bu yasaklar sadece bize değil, tüm taraftar topluluklarına yapılan bir saygısızlıktır. Sevdamızı azaltmak, tribün ruhunu kırmak, Bilecik futbolunu nefessiz bırakmak için atılan adımlardan biridir. Ama bilinsin ki; ne bu yasaklar bizi durdurur, ne de bu sevdayı eksiltebilir. Biz varız, var olacağız. Tribün varsa futbol vardır. Bir an önce deplasman yasağın kaldırılmasını talep ediyoruz" denildi.