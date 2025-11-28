SASKİ, Sapanca ilçesi Yanık Mahallesi’nde devam eden 12 kilometrelik içme suyu hattı yenileme çalışmalarında yüzde 50 seviyesine ulaştı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Sapanca Yanık Mahallesi’nde ekonomik ömrünü dolduran içme suyu hattını, 12 kilometrelik proje ile yeniliyor. Yapılacak dönüşüm ile suyun verimli iletimi sağlanacak hem de arızalara sebep olan eski altyapının riskleri ortadan kaldırılacak. Proje tamamlandığında, özellikle yaz aylarında artan tüketimin güvenle karşılanması sağlanacak. Bin 200 kişilik nüfusa sahip Yanık Mahallesi için inşa edilen yeni içme suyu hattı, uzun vadeli planlamalar doğrultusunda 10 bin kişilik kapasiteyi karşılayacak şekilde tasarlandı. Mahallenin içme suyu ihtiyacını sağlayan 150 metreküplük içme suyu deposunun bağlantıları da proje çerçevesinde yenileniyor. Bu sayede hat boyunca oluşabilecek basınç dalgalanmaları giderilecek, suyun abonelere iletilmesi daha dengeli bir yapıya kavuşacak.