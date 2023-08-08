Bilecik’te şerit ihlali yapan alkollü sürücü karşı yönden gelen patpata çarpmasıyla yaşanan kazada 2 kişi yaralandı.Sedat CEYLAN / BİLECİK (İGFA) - Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde şerit ihlali yapan sürücü karşı yönden gelen pat pat diye tabir edilen tarım aracına çarptı.

Alınan bilgiye göre Pazaryeri ilçesine bağlı Dereköy'de yaşanan kazada köyden Pazaryeri ilçesine seyir halindeki 11 AAZ 581 plakalı Recep K. İdaresinde otomobil şerit ihlali yaparak karşı yönden gelen Hüseyin D. İdaresindeki patpat ile çarpıştı.

Kazada patpat sürücüsü Hüseyin D. ve eşi Teyfide D. yaralandı.

Olay yerine 112 Acil Sağlık Ekibi, İtfaiye ve Jandarma ekipleri sevk edilirken kazada yaralanan Hüseyin D. ve eşi Teyfide D. 112 Acil Sağlık Ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken, alkol ölçümü yapılan otomobil sürücüsünün 1.18 promil alkollü olduğu belirlendi.

Olay yerinde inceleme yapan Jandarma ekipleri sürücü Recep K. ‘yı ifadesi alınması için Pazaryeri İlçe Jandarma Komutanlığına götürürken Jandarma ekipleri yaşanan kaza ile ilgili tahkikat başlattı.