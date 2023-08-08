Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emekli maaşlarına ilişkin ‘yeniden düzenleme yapacağız’ açıklamasının ardından gözler yine emekli maaşlarına gelecek zam haberlerindeydi. Milyonlar, seyyanen zam, prime göre maaş ve en düşük emekli maaşının 10 bin TL olmasını istiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısında da görüşülen yeni emeklilik düzenlemesinin ekim ayında meclise sunulabileceği konuşuldu. Maaşlarına ilişkin müjdeyi bekleyen emeklilerin 3 önemli beklentisi var; artırmak, ikramiye dengesizliğini ortadan kaldırmak ve asgari emekli maaşını 10.000 TL'ye çıkarmak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘Yeniden Değerlendireceğiz’

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeniden değerlendireceğiz şeklinde açıklama yapmıştı. Şimdiyse gözler meclis salonuna döndü. Emekli maaşı konusunun meclise gündem olarak geleceği gün beklenirken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aralık ayını işaret etmesi dikkat çekti. ‘Yeniden değerlendireceğiz’ demiş ve o mesajı da seyyanen zam olarak yorumlanmıştı.