Bilecik Aktif Taksiciler ve Taksi Dolmuşçuları Derneği (BİL-TAKSİ-DER) Başkanı Ramazan Çetin, akaryakıt fiyatlarına gelen zamlar sonrası talep ettikleri zammın valilik tarafından reddedildiğini söyledi.

BİL-TAKSİ-DER tarafından akaryakıt fiyatlarına gelen zamlar sonrası Bilecik Şoförler Ve Otomobilciler Esnaf Odası’na tarifelerin zamlanması konusunda başvuru yaptılar. Oda tarafından hazırlanan yeni tarife Bilecik Valiliği tarafından reddedildi.

Konu hakkında açıklama yapan BİL-TAKSİ-DER Başkanı Ramazan Çetin, "Bizler evimize ekmek götürmek için 12 saat yeri geldiğinde 15 saat çalışan esnafız. Bizler son aldığımız zamda mazot 18 lira iken şuan 38 lira oldu. Akaryakıta gelen zamlar sonrasında birde araç bakım maliyetleri konulunca zarar eder duruma geldik. 24 Temmuz günü odamıza verdiğimiz zam dilekçesi bugün itibariyle valilik tarafından kabul edilmedi. Bizler bu şartlarda evimize değil ekmek zarar etmekteyiz. Bilecik Valimiz Kemal Kızılkaya’nın bu zam talebimizi yeniden gözden geçirmesini istiyoruz" dedi.