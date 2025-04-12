Sınav, Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde, 31 personelin desteğiyle ve 148 adayın katılımıyla gerçekleştirildi. Eğitim sürecini tamamlayan adaylar, sınav aracılığıyla mesleki yeterliliklerini kanıtlama fırsatı bulurken, düzenlenen sınav, güvenlik sektöründe nitelikli personel yetiştirilmesi adına büyük bir önem taşıdığı belirtildi. Yetkililer, sınavların ardından başarılı olan adayların özel güvenlik sektörüne önemli katkılar sağlayacağını ve bölgedeki güvenlik standartlarının güçlendirilmesine destek olacağını ifade etti.

Kaynak: İHA