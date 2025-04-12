Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, Üsküdar’da Enstitü Sosyal Lisansüstü Çalışmalar Kütüphanesinde ‘İki Nokta Buluşmaları’ programı kapsamında düzenlenen "Geleceğin Eğitimini Yönetmek: Riskler ve İmkânlar" konulu söyleşiye katıldı. Söyleşide katılımcıların sorularını yanıtlayan Bakan Tekin, Milli Eğitim Akademisi’nin lisansüstü diploma vermeyeceğini net bir şekilde vurgulayarak, "Ben Milli Eğitim Bakanlığıyım. Ben nasıl başka bir kurumdan benim alanım ile ilgili bir şey yapmasından rahatsızsam bende bir kamu otoritesi olarak bir lisansüstü diploma vermenin benim hakkım olmadığını, yetkim olmadığını ve görevim olmadığını da kabul etmem gerekiyor. Dolaysıyla ben Milli Eğitim Akademisi’nde lisansüstü eğitim veren diploma karşılığı, bu anlamda diploma veren bir kurum asla değil burası. Böyle bir şey olmasından da rahatsızım, olmaz. Böyle bir çalışmamız hiç yok, olmayacakta. Lisansüstü diplomayı Türkiye’de, yükseköğretim kurumları bünyesinde Lisansüstü Eğitim Enstitüleri var. Onlar lisansüstü eğitim diplomasını verirler. İhtiyaç duyarsa Mili Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Akademisi, herhangi bir üniversite ile ortak lisansüstü eğitim programı açar, bunu oradan yaparlar. Milli Eğitim Akademisi’nin böyle bir şeyi yapacağını hiçbir yer de söylemedim. Yapmasını istemem. Kanun çıkartırken isteseydik, bu anlamda diploma veren bir kurum halinde yasalaşmasını sağlayabilirdik. Yapmadık çünkü bu doğru değil" dedi.

"Müfredatımızı sık değiştirmeliyiz, yoksa çağı ıskalarız"

Bakan Tekin, milli eğitimde değişikliklerin yapılmaması halinde çağı ıskalayabileceklerini söyleyerek, "Her şeyi değiştiriyorsunuz, çok değiştiriyorsunuz, niye değiştiriyorsunuz, yine değiştirdiniz diyerek, çağa ayak uydurmamızı, gelişmelere ayak uydurmamızı ve dinamik bir yapı kurmamızı engelliyorlar gibi geliyor bana. Milli Eğitim Bakanlığı bu anlamda çok sık değişiklik yapmak zorunda. Müfredatımız da çok sık değiştirmeliyiz. Mimari yapılarımızdan tutun teknolojik altyapımıza kadar her şeyi değiştirmemiz gerekiyor. Milli eğitimde bu değişiklikleri yapmazsak eğer çağı ıskalarız. Dolayısıyla geleceğin eğitimini yakalayamayız" diye konuştu.

"Bizim çok iyi bir öğretmen profilimiz var"

Konuşmasının devamında Bakan Tekin, "Bizim çok iyi bir öğretmen profilimiz var. İnsani olarak öğretmen profilimiz ile ilgili bir problemimiz yok ama öğretmen arkadaşlarımızın da kendilerini sürekli yenileyebileceği mekanizmaya ihtiyaç var. Öğretmenlerimiz yeni gelişmeleri, çocuklara öğretmesi anlamında, takip etmeleri anlamında bir imkan açmazsak öğretmenimizden yeni gelişmeleri takip edemediği için kopmuş olacak. Bizim arzu ettiğimiz şey, zaten öğretmen profilimiz genel anlamda çok pozitif. Fakat bu güncel gelişmeleri takip edebilecekleri bir mekanizma kurgulanmamış, biz bunu belki kurgularsak eksikliği gidermiş oluruz" şeklinde konuştu.