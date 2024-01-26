Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde BİL-EN projesi ile 12’inci sınıf öğrencilerine yönelik ‘TYT Kampı’ düzenlendi.

Gölpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından BİL-EN projesi çerçevesinde üniversiteye hazırlanan öğrencilere yönelik ‘TYT Kampı’ 17 öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. 3 gün boyunca öğrencilerin eksikliklerini tamamlama, deneme, korkularını yenme, sınav öncesi stresle baş etmeyi öğrenmelerini sağlamak için yapılan kamp programı hem öğrenciler hem de veliler için faydalı oldu.

Her gün 08:00-12:00 saatleri arasında deneme sınavı yapılırken, öğleden sonra branş denemeleri ile birebir soru çözümü ve konu anlatımlarına devam edildi. Sınava hem psikolojik anlamda hazırlayan TYT Kampında öğrenciler arkadaşları ile aktiviteler yaparak moral buldu.