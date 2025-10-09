Toplantı, Bilecik Valiliği Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Bilgilendirme yapan vakıf kurucu başkanı Recep Dindar, belirlenen bir bölgeye 6 dükkan, konaklama ve toplantı salonunun olacağı bir proje oluşturduklarını anlattı. Sonrasında, projeyle ilgili değerlendirmede bulunuldu. Projenin hayata geçmesinde yardımcı olacak kurum ve kuruluşların görüşlerini belirtmesinin ardından bir protokol imzalandı.

Vali Yardımcı Akın Ağca, Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Bilen Gökten, vakfın kurucu başkanı Recep Dindar, yönetim kurulu üyesi İbrahim Rafet Sünetci ve ilgili kurum müdürleri toplantıya katılım gösterdi.