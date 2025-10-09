Edremit MYO Konferans Salonu’nda düzenlenen programda Başkan Ahmet Çetin, "MYO Mezunlarının Sektördeki Önemi ve İstihdam Fırsatları" konulu sunumuyla öğrencilerle bir araya geldi.

Konuşmasında mesleki eğitimin bölgesel kalkınmadaki kritik rolüne değinen Ahmet Çetin, iş dünyasının ihtiyaçlarına uygun nitelikli insan kaynağının önemini vurguladı. Çetin, "Mesleki bilgi ve becerilerle donatılmış gençler, hem bölgemizin hem de ülkemizin geleceğinde belirleyici bir güç olacaktır." dedi.

Program, öğrencilerin yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi.