Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentteki üniversite öğrencilerinin faydalanması için kurduğu ücretsiz çamaşırhane hizmetini bu eğitim-öğretim yılında da sürdürüyor. Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğünce yürütülen "Kent Çamaşırhanesi" projesi, il dışından gelen öğrencilerin en büyük ihtiyaçlarından birine çözüm sunuyor.

Yeni eğitim döneminin başlamasıyla ilgi gören hizmetten, yurtta veya evde kalan tüm üniversite öğrencileri yararlanabiliyor. Haftanın 7 günü 09.00-18.00 saatlerinde hizmet veren tesiste, 10 çamaşır yıkama, 5 kurutma makinesi ve 2 ütü bulunuyor. Deterjanın da belediye tarafından karşılandığı hizmet kapsamında öğrenciler, yardımcı personel eşliğinde kıyafetlerini yıkayıp kurutabiliyor ve ütüleyebiliyor.

Projeden faydalanmak isteyen öğrencilerin, belediyenin "kocaeli.bel.tr/camasirhane" internet adresi üzerinden randevu oluşturması gerekiyor. Randevu saatinden önce tesise gelen öğrencilere bekleme süresince çay ikramı ve ücretsiz internet hizmeti de sunuluyor.