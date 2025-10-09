Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi’nin seçimde söz verdiği bir proje daha hayata geçti. Yerel genel uyumuyla Karabiga’da başarılı çalışmalar yapan Başkan Elbi ve ekibi şehrin spor altyapısı için güçlü bir adım attı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nın destekleriyle gerçekleşen ve geçtiğimiz haftalarda protokol yapılan proje depreme dayanıklı olması için Jet Grout denilen zemin iyileştirme yöntemi ile başladı.

Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, projenin bölgeye önemli bir değer katacağını belirterek şunları söyledi: "Karabiga’mız ve bölgemiz için önemli olan projeyi hayata geçirmenin sevinci ve mutluluğu içindeyiz. Beldemize 250 kişilik çok amaçlı, içinde basketbol, voleybol, masa tenisi, güreş ve karatenin yer aldığı kapsamlı bir spor salonunu kazandırıyoruz. Karabiga’mıza hayırlı olsun. Çalışmalarımız ihaleyi kazanan firma tarafından Jet Grout zemin iyileştirmesi ile başladı. Allah’ın izniyle yaklaşık 240 günlük bir süre içinde de spor salonumuz tamamlanacak. Vatandaşımıza seçim zamanı ne söz verdiysek, yerine getirme çabası içindeyiz. Bu proje çocuklarımıza ve gençlerimize büyük bir değer katacak. Çok amaçlı kapalı spor salonumuzda voleybol, basketbol, karate, güreş, tenis gibi birçok spor dalı icra edilecek. Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak, tüm projelerde yanımızda olan Milletvekilimiz Sayın Ayhan Gider başta olmak üzere Spor Toto Başkanlığı’na, Belediye Meclis Üyelerimize, Belediye çalışanlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Karabiga’mıza hayırlı olsun. Biz durmadan, yorulmadan çalışıyoruz. Hedefimiz, inşallah gelecek nesillere güzel bir Karabiga bırakmaktır."

Yeni spor salonu tamamlandığında, Karabiga’da sporun her branşına ev sahipliği yapacak modern bir tesis olarak hizmet verecek.