Bilecik’e gazeteler geç gelince vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi gibi geç saatte biten maçların olduğu günlerde Bilecik’te gazeteye erişimde aksaklık yaşanıyor. Dün gece de Galatasaray-Hatay arasında oynanan Süper Lig maçının ardından gazeteler geç gelince vatandaşlar ancak saat 09.50’dan sonra gazete okumaya başladı. Sabah erken saatlerde işe gidenler duruma tepki gösterirken ilçelerde ise vatandaşların gazeteye ulaşma saatinin 11.00’i bulduğu kaydedildi.

Öte yandan bu aksaklığın gazetelerin il merkezine gelmeden önce Ankara’dan Eskişehir’e, ardından Bozüyük’e gelmesinden kaynaklandığı öğrenildi.