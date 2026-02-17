Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar kapsamında haklarında 3 yılın üzerinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şahısların Bilecik M Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç ve suçluyla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini bildirirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA