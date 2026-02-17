Beş gün sürecek eğitim programının açılışında İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Cerit ile Hastane Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Zeliha Türkyılmaz konuşma yaptı.

Projeyle, il genelindeki kamu sağlık kurumları ile hastanede görev yapan sağlık profesyonellerinin veri yönetimi becerilerinin geliştirilmesi hedeflendiği, eğitimlerle birlikte sağlık hizmetlerinde sürdürülebilirliğin güçlendirilmesi ve kurumlar arasında ortak bir veri dili oluşturulmasının amaçlandığı bildirildi.

Programın, sağlık alanında kurumsal kapasitenin artırılmasına katkı sağlaması bekleniyor.