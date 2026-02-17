Belediyenin kültür sanat takvimi çerçevesinde ilçenin farklı noktalarında tiyatro gösterimleri gerçekleştirildi. Kavaklı Kongre Sarayı ve Değirmendere Kültür Merkezi'nde sahnelenen 'Balık Hastanesi', 'Gizemli Yolculuk' ve 'Tosbik'in Hikayesi' adlı oyunlar minik izleyicilerle buluştu.

İnteraktif kurguyla sahnelenen oyunlarda çocuklar eğlenceli vakit geçirirken, dostluk, çevre bilinci ve yardımlaşma temaları işlendi. Program kapsamında yetişkinler için sahnelenen 'Yok Daha Neler' adlı iki perdelik komedi oyunu da ailelerin beğenisini topladı.

Etkinliklere katılan vatandaşlar, sosyal ve kültürel faaliyetlerden dolayı belediye yetkililerine teşekkür etti.