Pendik Belediyesi tarafından her sene düzenli olarak yapılan Ramazan ayı hazırlıkları tamamlandı. Bu kapsamda vatandaşlar bu yıl oruçlarını Pendik Millet Bahçesi ve Pendik Sahil İftar Çadırları'nda açacak. Ayrıca Pendik Köprüsü gibi işlek noktalarda 'İftariyelik Dağıtım Noktası' oluşturulacak. Belediye ekipleri bir yandan da ihtiyaç sahipleri için hazırlanan Ramazan kolilerini ailelere dağıtacak. Geçen yıl düzenlenen çocuklara özel teravih ve tekne orucu, bu Ramazan'da da gerçekleşecek. Sokaklar ise Ramazan'a özel ışık sistemleriyle aydınlanacak.

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, bu yıl da Ramazan ayının ruhuna uygun özel programlar düzenleyeceklerini belirterek 'Ramazan ayı için hazırlıklarımızı tamamladık. Bu mübarek ayın sağlıklı, huzurlu ve barış içerisinde geçmesini temenni ediyoruz' dedi.

Pendik Belediyesi, 19 Şubat'ta başlayacak olan Ramazan ayı öncesi hazırlıklarını tamamladı. Belediye ekipleri bu yıl Pendik Millet Bahçesi ve Sahil'de iftar çadırları kurdu. Ekipler, aynı zamanda iftara yetişemeyenler için Pendik Köprüsü, Tavşantepe Köprüsü, Güzelyalı Köprüsü, Pendik Millet Bahçesi, Kurtköy Metro İstasyonu, Marmara Ün. Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Önü ve Pendik Çarşı Altgeçidi'nde dağıtım noktaları oluşturacak. Ayrıca talepte bulunmaları halinde okullara düzenleyecekleri iftar programları için de destek verilecek.

Başkan Ahmet Cin, Ramazan sevincini Pendiklilerle birlikte yaşayacak

Belediye Başkanı Ahmet Cin, iftar programlarına katılarak Ramazan sevincini Pendiklilerle birlikte yaşayacak. Sivil toplum kuruluşlarıyla, hemşehri dernekleriyle yapılan programlara katılarak iftar noktalarında orucunu vatandaşlarla birlikte açacak. Belediye Başkanı Ahmet Cin, bu yıl da Ramazan ayının ruhuna uygun özel programlar düzenleyeceklerini belirterek 'Ramazan ayı için hazırlıklarımızı tamamladık. Bu mübarek ayın sağlıklı, huzurlu ve barış içerisinde geçmesini temenni ediyoruz' dedi.

Sokaklar ışıl ışıl oldu

Pendik Belediyesi ekipleri, Ramazan ayının manevi atmosferine uygun olarak ilçede ışıklandırma çalışması yaptı. Başta Gazipaşa Caddesi olmak üzere çeşitli noktalarda yapılan ışıklandırma çalışması vatandaşlardan büyük beğeni topladı.

İhtiyaç sahipleri için Ramazan kolileri hazırlandı

Ramazan ayı boyunca ilçede yaşayan sosyal yardıma muhtaç ailelere gıda kolisi desteği sağlanacak. Temel gıda maddelerinden oluşan Ramazan kolileri, belediye ekipleri tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılarak sofralarına bereket katılacak.

Çocuklara özel teravih ve tekne orucu bu Ramazan'da da gerçekleşecek

Ramazan ayında düzenlenen bir diğer etkinlik de çocuklara özel teravih etkinliği ve tekne orucu olacak. Çocuklara oruç bilincini kazandırmak amacıyla düzenlenen tekne orucu etkinliğinde iftar sofraları kurulacak, eğlenceli gösteriler sahnelenecek ve sürpriz hediyeler dağıtılacak. Ayrıca çocuklar için hazırlanan tiyatro oyunları, animasyon gösterileri, Masal Parkı, Bilim Merkezi ve Çocuk Kütüphanesi etkinlikleriyle Ramazan'ın heyecanını minik yüreklere taşıyacak. Pendik Masal Parkı, AÇEM'ler ve Çocuk Kütüphanesi'nde de Ramazan'a özel hediyeler çocuklarla buluşacak.