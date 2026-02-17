Kaynarca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen ay yıldız temalı etkinlik, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu'nun bir öğrenciye bayrak teslim etmesiyle başladı. Ardından okunan şiirler ve öğrencilerin tiyatro gösterileri duygu dolu anlar yaşattı. Gösterilen slaytta, geçmişten günümüze Türk tarihinin önemli dönüm noktalarına yer verildi. Etkinlikte, Kaynarca Cumhuriyet Başsavcılığı binasında gerçekleştirilen yenileme ve tadilat çalışmalarında emeği geçen adliye, emniyet ve belediye personeline teşekkür belgeleri takdim edildi. Programın kapanış bölümünde ilkokul öğrencisi Nur Akbulut tarafından Şehit ve Gaziler için dua okundu. Etkinliğe katılan konuklara girişte, Türk bayrağının renklerini simgeleyen kırmızı-beyaz şapkalar ve bayraklar dağıtıldı. Programda konuşan Başsavcı Hasan Uğurlu, 'Ay yıldızlı bayrağımızla ilgili bu kadar geniş ve anlamlı bir program hazırlanmış olduğunu görünce hem şaşırdım hem de çok mutlu oldum. Verilen emekler neticesinde Kaynarca Adliyesi yeni bir görünüme kavuştu. İnşallah önümüzdeki dönemde Kaynarca ilçemiz, hak ettiği modern adliye binasına da kavuşur' dedi.

Kaynak: İHA