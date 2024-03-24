Bilecik’te kontrolden çıkan yolcu otobüsünün bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 14 kişi yaralandı.

Kaza, Bilecik-Eskişehir karayolu Eskişehir istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Marmaris seferini yapan Salih C.’nin (45) kullandığı 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü, Bozüyük ilçesi poyra kavşağında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Meydana gelen trafik kazasında otobüste bulunan 14 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralana yolcular, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Bozüyük ve Eskişehir’de bulunan hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.