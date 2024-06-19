Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, marketlerde denetimler yaptı.

Vatandaşların Kurban Bayramı boyunca başta gıda olmak üzere birçok alanda sağlıklı ve güvenli hizmet alabilmesi için kontrollerini sürdüren Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları denetimlerde market raflarındaki ürünlerin gramajı, ambalajları, hijyen şartları, son kullanma tarihleri ve fiyat etiketleri Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince incelenerek gerekli kayıtlar tutuldu.

Ürünlerin raflarda yazan etiket fiyatlarını tek tek yazan ekipler, daha sonra kasa fiyatlarıyla karşılaştırarak herhangi bir uygunsuzluğun olup olmadığını kontrol etti.

Denetimler boyunca temel gıda ve ihtiyaç malzemesi ürünlerine yönelik etiket denetiminin yanı sıra gramaj ve hijyen kontrolleri de gerçekleştirildiği kontrollerin bayram boyunca belirli aralıklarla devam edeceği bilgisi verildi.

Vatandaşların herhangi bir olumsuzluğa karşı dikkatli ve duyarlı olmaları uyarısında bulunan Zabıta Müdürlüğü ekipleri, olumsuz bir durumla karşılaşıldığında 153 numaralı Zabıta Müdürlüğü telefonlarının aranabileceği bilgisini verdi.

Vatandaşlar da Zabıta ekiplerinin denetimlerinden duydukları memnuniyetleri dile getirerek denetimlerin sürmesini istedi.