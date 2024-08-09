Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü görevlileri tarafından şehirde faaliyet gösteren lokantalarda kapsamlı denetimler yapıldı.

Bilecik’te vatandaşların başta gıda olmak üzere her alanda sağlıklı ve güvenli hizmet alması amacıyla 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdüren Zabıta Müdürlüğü görevlileri, lokantalarda denetimlerde bulundu.

Başta genel temizlik olmak üzere ürünlerin muhafazası, saklanma şartları, son kullanma tarihlerini inceleyen ekipler, yemeklerde kullanılan yağları da kontrol etti.

Çalışma ruhsatları ve kişilerin çalışma şartlarını da kontrol eden ekipler gerekli uyarı ve bilgilendirmelerde bulundu.

Uygunsuz ve olumsuz durumlara karşı gerekli girişimlerde de bulunan Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların herhangi olumsuz bir durumla karşılaşmaları halinde Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne başvurmaları ya da 153 numaralı Zabıta Müdürlüğü hatlarını arayabilecekleri bilgisini verdi.

Diğer yandan bazı işletmelerde ruhsata aykırı faaliyetlerde bulunulduğu için gerekli uyarılarda bulunuldu, yapılmaması halinde ceza işleminin uygulanacağı bildirildi.