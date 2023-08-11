Bilecik’te seyir halinde kontrolden çıkan otomobil yoldan çıkarak devrildi. Yaşanan kazada sürücü ve araç içinde yolcu olarak bulunan 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; dün gece Bilecik merkeze bağlı Çakırpınar Köyü istikametinden kent merkezine seyir halindeki 11 AJ 808 plakalı otomobil sürücüsü A.C. bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan araç yolun sağ tarafına devrildi. Yaşanan kazada sürücü A.C. ile araç içinde yolcu olarak bulunan H.Z., G.İ. ve E.T. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.