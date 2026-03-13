Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı' (ÜNİDES) kapsamında açıklanan 6'ncı dönem sonuçlarına göre Bilecik önemli bir başarı elde etti. Program çerçevesinde Bilecik'ten yapılan başvurular arasından 17 proje desteklenmeye değer bulundu. Program kapsamında Bilecik'ten toplam 74 proje başvurusu yapılırken, başvuru sayısı bakımından Türkiye genelinde 15'inci sırada yer alındı. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından seçilen 17 proje destek almaya hak kazandı. 2026 yılının Şeyh Edebali'nin vefatının 700'üncü yılı dolayısıyla UNESCO tarafından 'Şeyh Edebali Yılı' olarak anılması kapsamında hazırlanan 3 özel proje de desteklenen çalışmalar arasında yer aldı. Söz konusu projelerin tarihi şahsiyetin mirasının tanıtılmasına ve Bilecik'in kültürel değerlerinin öne çıkarılmasına katkı sağlaması bekleniyor. Başvuru sürecinde Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü gençlerin proje üretme süreçlerine destek vererek koordinasyonda aktif rol üstlenirken, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi de öğrenci kulüplerine sağladığı akademik destek ve danışmanlıklarla sürece katkı sundu. ÜNİDES 6'ncı döneminde Türkiye genelinde devlet ve vakıf üniversitelerinden toplam 6 bin 659 proje başvurusu yapılırken, değerlendirme komisyonunun incelemeleri sonucunda bin 378 proje destek almaya hak kazandı. Bu kapsamda Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren öğrenci kulüplerinin hazırladığı 17 proje desteklenirken, üniversite kabul edilen projeler sıralamasında Türkiye genelinde 16'ncı sıraya yükselerek önemli bir başarı elde etti.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, başta Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Zafer Asım Kaplancıklı olmak üzere destek veren herkese teşekkür ederek şunları söyledi: 'Gençlerimizin proje üretme süreçlerinde gösterdikleri gayret ve ortaya koydukları çalışmalar bizleri son derece gururlandırmıştır. Bu süreçte gençlerimizin fikirlerini projeye dönüştürmelerinde büyük emek veren ekip arkadaşlarıma ve üniversitemizin kıymetli akademisyenlerine teşekkür ediyorum. Gençlerimizin her zaman yanında olmaya, onların fikirlerini hayata geçirmelerine katkı sağlamaya devam edeceğiz' dedi.