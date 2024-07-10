Harvard Business School (HBS), “Field Immersion Projesi” kapsamında seçtiği küresel iş ortakları arasına Biletinial’ı ikinci kez dâhil etti. Proje kapsamında Biletinial, HBS ekibi ile birlikte Türkiye eğlence sektörünü analiz ederek, sektörün sürdürülebilir büyümesine katkı sağlayacak yatırımlar yapacak.

Biletinial’ın HBS’nin küresel iş ortakları arısında yer almasında eğlence sektörüne özel bulut tabanlı bütünleşik teknoloji çözümlerinin ihracatı yapan Türkiye’nin tek şirketinin olmasının yanı sıra Türkiye’nin sayılı yazılım ihracatı yapan şirketleri arasında olması etkili oldu.

HBS’nin bir kez daha küresel ortağı olarak seçilmenin gururunu yaşadıklarını dile getiren Biletinial Kurucusu ve CEO’su Ulaş Uslu, “Yenilikçi uygulamalarımızla geçtiğimiz yılda HBS’nin küresel iş ortakları arasında yer almıştık. HBS’nin akademisyen ve yüksek lisans öğrencilerinden oluşan ekibiyle, Türkiye’nin eğlence sektörünü derinlemesine inceleyerek öne çıkan 4 farklı eğlence personasını oluşturduk ve buna uygun deneyimi tasarlamak üzere sektördeki gelişim alanlarını belirledik. Bizim için bir hayli verimli bir süreç oldu. HBS proje ekibinin farklı ülkelerden beslenen akademi sektör işbirliği sonucunda oluşturduğu analizlerini Biletinial’ın yenilikçi bakış açısı birleştirilerek kullanıcılarımızın eğlence sektörü deneyimlerini üst seviyeye taşıyacak fikir ve projeler geliştirdik. Bu eşsiz sonuçları hayata geçirmek ve işimizi her geçen gün daha da iyiye taşımak için sabırsızlanıyoruz” dedi.

Sürdürülebilir başarı için akademi-sektör işbirliğinin önemine inandıklarını dile getiren Uslu, “Rekabetin her alanda yoğun olduğu günümüzde içinde bulunduğumuz sektörde global çapta bir oyuncu olmanın ve sürdürülebilir başarıya ulaşabilmenin en önemli anahtarı; yenilikçi bütünsel deneyimi teknoloji, deneyim ve iş birlikteliklerini etkin biçimde harmanlayabilmek. Bunun da eğlence ekosistemine multidisipliner bir yaklaşımla ve bütünlük içinde bakabilmekle mümkün olduğuna inanıyoruz. Akademi ve sektör oyuncularının birlikte çalışması, yeni bakış açıları kazanmanın ve hızlı değişimlere uyum sağlamanın en etkili yollarından biri. Bizim de amacımız yeni trendleri takip etmenin ötesine geçerek önümüzdeki yıllarda trendleri şekillendiren global bir oyuncu olmak. HBS’nin Biletinial’ı küresel ortak olarak seçmesini bu anlamda da çok değerli buluyoruz” ifadelerini kullandı.

Field Immersıon Experıence For Leadershıp Development (FIELD), öğrencilere sahada deneyim olanağı sağlayarak liderlik vasıflarını geliştirmeyi hedefliyor Program 1. Sınıftaki MBA öğrencilerine zorunlu almaları gereken bir ders olarak veriliyor. FIELD Programı iki yıl suren MBA programında 3 modülde veriliyor. İlk modül bireysel liderlik özelliklerini geliştirmeyi hedeflerken, ikinci modül yabancı bir ülkede global partner bir kuruluşla yeni bir hizmet veya urun geliştirerek global işbirliği artırmayı hedefliyor. Üçüncü modül ise edinilen deneyimleri bir araya getirerek öğrencileri sınırlarını asmaya ve küçük bir takımla birlikte kendi işlerini kurarak girişimciliği teşvik etmeyi hedefliyor.