Küçük yeşil uzaylı ırkları gelmesin hemen gözünüzün önüne. Hatta geniş ve yıldızlar arası seyahat edebilen bir uzay gemisine de sahip olmayabilirler. Ancak yeni hesaplamalara göre bugün galaksimizde başkalarıyla iletişim kurabilen uzaylı ırkları 30’dan fazla olabilir.

Dünya dışı zeka için, gerçekten tek bir büyük soru var: Herkes nerede? Nobel ödüllü Enrico Fermi 70yıl önce öğle yemeğinde bazı meslektaşlarına bunu sorduğundan beri bu soru bir çok insanın aklına takıldı. Galaksimizde milyarlarca güneş benzeri yıldız var ve artık çoğunun gezegenlere ev sahipliği yaptığını biliyoruz. Ancak onlarca yıllık araştırmanın ardından, gökbilimciler yaşama ev sahipliği yapıyor gibi görünen hiçbir şey bulamadılar. Fermi paradoksu, galaksimiz uzaylı medeniyetlerle kaynıyor diyor ama tek bir tane bulamıyoruz.

Dünya dışı zeka veya SETI arayışı üzerinde çalışan araştırmacılar, yıllar boyunca Fermi paradoksuna bir dizi çözüm önerdi. Ama en ikna edici cevap aynı zamanda en bariz olanıdır: Belki de zeki yaşam düşündüğümüzden çok daha nadirdir.

Peki ne kadar nadir? Pek çok bilim insanı, herkesin bildiği bu zor soruyu yanıtlamaya çalıştı. Sonuçlarına göre, Samanyolu’nda sıfır ila 100 milyon dünya dışı uygarlık var. Bu, yararlı bir tahmin değildir. Bu nedenle Birleşik Krallık’taki iki fizikçi, kısa süre önce bir deneme yaptı ve dikkate değer bir sonuca vardı. Astrophysical Journal’da yayınlanan bir makalede detaylandırıldığı üzere ikili, galaksimizde iletişim kuran uzaylı ırkları sayısının 36 olması gerektiğini hesapladı.

Bu… Açıkçası çok fazla değil ve bazı iç karartıcı sonuçları var. Gazeteye göre, bir tane bulmadan önce uzaylı ırkıları aramak için muhtemelen yüzlerce yıl harcamak zorunda kalacağımız anlamına geliyor ve aynı zamanda en yakın komşularımızın 17.000 ışıkyılı uzaklıkta olabileceğini gösteriyor. Nottingham Üniversitesi’nden astrofizikçi Christopher Conselice, “Evrende yaşam olduğu konusunda oldukça iyimser olmaktan, zaman geçtikçe biraz daha karamsar olmaya geçtik” diyor. “Bunun doğal olduğunu düşünüyorum.” “Ancak yaşamın diğer gezegenlerde nasıl oluşacağına dair makul varsayımlara dayanarak tahminlerde bulunmamız gereken bilgilere sahibiz.”

Geçmişten Günümüze Uzaylı Irkları Araştırmaları

Galaksideki uzaylı ırkları popülasyonunun yaygınlığını tahmin etme girişimleri, modern SETI’nin başlangıcına kadar uzanıyor. Gökbilimci Frank Drake, dünyanın ilk ET radyo aramasını tamamladıktan sonra, SETI’nin geleceği olup olmayacağını tartışmak için ABD’li bilim insanlarıyla toplantı düzenledi. Toplantıyı düzenlemek için Drake, aramanın başarılı olma ihtimalini belirlemekle ilgili olduğunu düşündüğü soruların bir listesini yaptı.

Galaksideki ortalama yıldız oluşum oranını ve kaç yıldızın gezegene ev sahipliği yaptığını bulmak gibi sorulardan bazılarını, bilim insanlarının ilk temastan önce yanıtlamaları mümkündü. Ancak Drake, bu soruların cevaplarını bir araya getirirseniz, galaksideki zeki uygarlıkların sayısının kabaca bir tahminini elde etmek için kullanılabileceklerini fark etti. Bu formül Drake denklemi olarak bilinir.

Gökbilimciler, Drake denklemindeki kaç yıldızın gezegeni olduğu ve galaksideki ortalama yıldız oluşumu oranı gibi bazı boşlukları güvenle doldurabilirler. Ve James Webb Uzay Teleskobu gibi yeni nesil dış gezegen teleskopları çevrimiçi hale geldikçe, gezegenlerin kaç tanesinin yıldızlarının yaşanabilir olduğuna dair daha iyi bir fikre sahip olacağız.

Ancak “bildiğimiz kadarıyla” tam olarak Drake denklemindeki problemdir. Galaksimizdeki iletişim halindeki yabancı uygarlıkların sayısı tahmindir ve tüm istatistiksel tahminler gibi, kullanılan varsayımlara bağlı olarak büyük ölçüde değişebilir. Drake denkleminde bilinmeyenlerin yaklaşık yarısı dünya dışı medeniyetler hakkındadır. ET hakkında hiçbir şey bilmediğimiz için, astronomların bazı tahminler yapması gerekiyor. Ve yeni makalelerinde, Conselice ve meslektaşı, Nottingham Üniversitesi mühendisi Tom Westby, Drake denkleminin yeniden çalışmasında çok büyük iki varsayım yapıyorlar.

İlk olarak, araştırmacılar zeki bir yaşam ürettiğini bildiğimiz tek gezegene baktılar ve dünya dışı zekaya sahip olabilecek diğer her gezegen için model olarak kullandılar. İnsanlar, Dünya’nın oluşmasından yaklaşık 4,5 milyar yıl sonra kozmosa radyo dalgaları yaymaya başladılar, bu nedenle Conselice ve Westby, bunun diğer Dünya benzeri gezegenlerde de geçerli olacağını varsaydı. Ancak daha da ileri gittiler ve yıldızlarının yaşanabilir bölgesinde bulunan Dünya benzeri tüm gezegenlerin kaçınılmaz olarak yaklaşık 5 milyar yıl sonra akıllı yaşam ürettiklerini varsaydılar.

Daha Fazla Drake Denklemi Daha Fazla Çelişki

Gökbilimci Seth Shostak, “Dünya benzeri tüm gezegenlerin akıllı yaşam üreteceğini söylemek çok büyük bir varsayım ve bazı ciddi sorunları var” diyor. “Güneş sistemimizin yaşanabilir bölgesi Mars’ı ve kime sorduğunuza bağlı olarak Venüs’ü içerir. Ama onlar, Dünya olduğu kadar uzun süre oturuyor olsalar bile, zeki varlıklar tarafından doldurulmuyorlar.”

İstatistikçilerin büyük, bilinmeyen bir popülasyon hakkında bilgi edinmesinin bir yolu, küçük bir örnek alıp daha büyük popülasyona ekstrapolasyon yapmaktır. Bu, esasen Conselice ve Westby’nin makalelerinde yaptığı şeydir. Sorun şu ki, bir örneklemden çıkarım sağladılar, bu biraz da ulusal bir seçimi sadece kendiniz anket yaparak tahmin etmeye çalışmak gibidir. Küçük örneklem boyutları, sonuçların daha büyük varyansına yol açar, bu nedenle Drake denklemi, dünya dışı zekanın yaygınlığına ilişkin böylesine çılgınca farklı tahminler üretmektedir. Aslında, bu, Conselice ve Westby tarafından kendi makalelerinde gösterildi.

Araştırmacılar iki hipotez öne sürdüler; biri güçlü, diğeri zayıf. Güçlü hipotezde, araştırmacılar Dünya benzeri bir gezegenin 4,5 milyar ile 5,5 milyar yaşları arasında olduğunda zeki bir tür üretmesi gerektiğini varsayıyorlar. İnsanların yaklaşık 4,5 milyar yıl sonra teknolojide ustalaşmaya başladığı Dünya’da durum buydu. Zayıf hipotez, zaman çerçevesini biraz gevşetir ve Dünya benzeri bir gezegenin 5 milyar yıl sonra herhangi bir zamanda yaşam üretebileceğini varsayar. Samanyolu’ndaki yıldızların ortalama yaşının yaklaşık 10 milyar yaşında olduğu göz önüne alındığında, bugün hala var olabilecek daha büyük uzaylı ırkları havuzu yaratıyor.

Güçlü hipotez, galaksideki en az 36 uzaylı ırkı olduğu tahminiyle sonuçlanıyor, ancak çok büyük bir hata payı var. Araştırmacılar, güçlü hipotezin alt sınırının Samanyolu’ndaki 4 ila 211 uzaylı ırkları arasında olabileceğini hesaplıyor. Dünya dışı toplumların en düşük sayısının 100 ila 3,000 arasında olduğunu tahmin eden zayıf hipotezle işler daha da umut verici.

Bu oldukça büyük bir dağılım, ancak 3.000 toplumun en iyimser alt sınırı bile Samanyolu’nun büyüklüğü düşünüldüğünde oldukça küçük. Galaksinin 250 milyar yıldızının çoğu gezegenlere ev sahipliği yapıyorsa ve bu gezegenlerin bir kısmı yaşanabilir durumdaysa, orada milyonlarca uygarlık olduğunu tahmin edebilirsiniz. Öyleyse neden hem güçlü hem de zayıf hipotez küçük tahminler üretiyor? Drake denkleminde her şey önemli bir değişkene bağlıdır: Uygarlığının yaşam süresi.

Esas Nokta: Yaşamın Ömrü!

Shostak, “Dünya dışı bir zekanın ömrü bu tartışmanın asıl temel noktasıdır” diyor. “Drake denklemindeki diğer tüm terimler size kaç toplumun ortaya çıktığını söylüyor, ama belki de çok uzun süre hayatta kalamadılar çünkü radyoyu icat ettikleri anda H-bombasını da icat ediyorlar ve kendi kendini yok ediyorlar.”

İnsanlar yaklaşık 100 yıldır radyo teknolojisine sahipler ve bu sürede nükleer savaş ve iklim değişikliği gibi varoluşsal tehditler yaratmayı başardı. Yani bir uygarlığın ne kadar hayatta kalacağı kendi kendine oluşturduğu tehlikelerle nasıl başa çıktığına bağlıdır, dolayısıyla öngörülmesi imkansıza yakındır.

Conselice ve Westby makalelerinde, ikinci büyük varsayımları için karamsar bir yol izliyorlar. Güçlü ve zayıf hipotezlerinde, dünya dışı uygarlıkların galaksiye varlıklarını yalnızca insanlar radyoya sahip oldukları sürece (yaklaşık 100 yıl) yayınlayacaklarını varsayıyorlar. Bu, temelde yok olmanın eşiğinde olduğumuzu varsayar, ancak uzaylı dostlarımız için başka bir tahmini yaşam süresi seçmek de tamamen keyfi olacaktır. Akıllı medeniyetler 500 yıl mı yoksa 10.000 yıl mı yaşar? Emin olmanın tek yolu bir tane bulmaktır.

Araştırmaya dahil olmayan Berkeley SETI Araştırma Merkezi direktörü Andrew Siemion, “Galaksimizin yaşına göre çok kısa bir süredir teknolojiye sahibiz” diyor. Bu, eğer biz uzaylı ırkıyla temas kurarsak, bizimkinden çok daha eski olma ihtimalinin yüksek olduğu anlamına gelir. Siemion, “Teknolojik açıdan yetenekli bir medeniyetin uzun süre dayanmasının mümkün olduğunu söylerdi” diyor.

Siemion, şimdiye kadar yapılmış en büyük SETI deneyi olan Breakthrough Listen projesinin baş bilim insanıdır. Rus milyarder Yuri Milner tarafından 100 milyon dolarlık bir paraya çevrilen Breakthrough Listen, son birkaç yılını evreni yaşam belirtileri taramak için dünyanın en güçlü radyo teleskoplarından bazılarını kullanarak geçirdi. Uzaylı ırkıları bulacaksak, Siemion ve meslektaşları bunu gerçekleştirme olasılığı en yüksek olanlardır. Dünya dışı yaşamın yaygınlığını tahmin etmeye çalışmanın ilginç bir düşünce deneyi olduğunu kabul etse de, temas kurana kadar bir tahminin diğerinden daha iyi olup olmadığını belirlemenin yolu yoktur.

Siemion, “Hiçbir önsel argüman deneysel bir programın yerini almamalıdır” diyor. “Bu soruyu cevaplamanın tek yolu, dünya dışı istihbarat araştırmaları yapmaktır.”