Ümraniye Belediyesi’nin eğitim ve bilim odaklı yatırımları arasında yer alan Şehit Mühendis Zahide Güçlü Ekici Bilim Merkezi, 8-13 yaş arası çocuklar için keşif, üretim ve öğrenme dolu bir merkez olarak faaliyetlerini sürdürüyor. "Bilim Ümraniye" çatısı altında hizmet veren merkez, bilimi günlük hayatın bir parçası hâline getirmeyi amaçlıyor. Tamamı ücretsiz olarak sunulan eğitim programları kapsamında; uzay ve havacılıktan yapay zekâya, robotikten matematiğe, girişimcilikten doğa bilimlerine kadar birçok alanda uygulamalı atölye çalışmaları düzenleniyor. Öğrenciler, deney yaparak öğrenme imkânı bulurken; teknoloji atölyelerinde yazılım, kodlama, Arduino, Raspberry Pi, 3D yazıcılar, drone ve görüntü işleme gibi güncel alanlarla tanışıyor. Bilim Merkezi’nde yer alan Tasarım Atölyesi, mühendislik ve sanatı bir araya getirerek üretkenliği teşvik ederken; Girişimcilik Atölyesi, gençlere yenilikçi düşünme, proje geliştirme ve fikirlerini hayata geçirme konusunda rehberlik ediyor. Matematik Atölyesi ise sayıları eğlenceli ve interaktif yöntemlerle keşfetmek isteyen öğrenciler için özel olarak tasarlandı. Hafta sonları da yoğun ilgi gören Bilim Merkezi’ne, cumartesi ve pazar günleri saat kulesi önünden ücretsiz otobüs servisi sağlanıyor. Sabah 09.30 ve öğlen 12.30’da hareket eden servislerle öğrencilerin merkeze ulaşımı kolaylaştırılıyor. Ümraniye Belediyesi’nin bilim ve teknolojiye verdiği önemin somut göstergesi olan merkez, aynı zamanda Ümraniye Yapay Zekâ ve İnovasyon Merkezi ile birlikte gençlerin geleceğin mesleklerine hazırlanmasına katkı sunuyor. Bilim Ümraniye, çocukların merak duygusunu geliştiren, araştırmaya ve üretmeye teşvik eden yapısıyla, Ümraniye’yi bilimle büyüyen bir ilçe vizyonuna taşıyor.

Kaynak: İHA