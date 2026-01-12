ADÜ Teknokent bünyesinde Ar-Ge faaliyetlerini sürdüren Karya Farma HBX Ar-Ge ekipleri, kolon ve kolorektal kanserler, beyin tümörleri ve kan kanserleri gibi ağır hastalıklarda yalnızca tedaviye değil, hastalığa bağlı semptomların giderilmesine de odaklanan çalışma yaptıklarını açıkladı.

Çalışmanın, günümüz onkoloji anlayışında giderek önem kazanan destekleyici ve tamamlayıcı tedavi yaklaşımlarına bilimsel bir katkı sunmasının amaçlandığını belirten Karya Farma HBX Ar-Ge Kurucusu Hakan Başlık, "ADÜ Teknokent bünyesinde yaptığımız çalışmalara ilişkin 18 patente sahibiz. Son günlerde tüm dünyanın dikkatini çeken beyin tümörü çalışmalarıyla bilim tarihimize geçen Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar hocamızın açtığı bilim yolunda ilerlemekten onur duyuyoruz. Aynı kanser türlerinde, yerli ve milli bir yaklaşımla patent almayı başarmış olmak bizler için büyük bir sorumluluk ve gurur kaynağı" dedi.

Karya Farma HBX Ar-Ge aldığı patenti ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cemal İyem, ADÜ Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Mustafa Akkaya ve Sanayi ve Teknoloji Aydın İl Müdürü Fatih Ulutaş ile paylaştı.