Bu yıl 24. kez gerçekleştirilecek Bilişim Zirvesi’24 için geri sayım başladı. “efficiency” mottosu ve “Etkililik, Etkinlik, Verimlilik” tema ismiyle 24 Ekim 2024'te Fişekhane’de gerçekleştirilecek zirvenin açılış programında, Türkiye Zeka Vakfı Başkanı Emrehan Halıcı, “Zekaların Ortaklığı" başlıklı sunumunu gerçekleştirecek.İSTANBUL (İGFA) - Bilişim teknolojilerindeki gelişmeleri 24 yıldır gelenekselden yeniliğe uzanan geniş bir perspektifle iş dünyasının gündemine taşıyan Bilişim Zirvesi için geri sayım başladı. Bilişim Zirvesi’24’te “Etkililik, Etkinlik, Verimlilik” çatısında; ‘Verimlilik için insan ve yapay zeka iş birliği’ ana gündemi oluşturacak, “efficiency” temasıyla sektörün tüm bileşenleri bir araya gelecek.

Teknoloji ve bilişimin vizyon, strateji ve yol haritasının belirlenmesi, güncellenmesi ve geliştirilmesi için 24 yıldır düzenlenen Bilişim Zirvesi, Fişekhane’de 24 Ekim 2024 tarihinde gerçekleşecek. Bu yıl başta Bulutistan, Teletek ve Turkcell olmak üzere sektörün önde gelen firmalarının sponsorluğu ile düzenlenen zirvenin bu yılki açılış konuşmacısı; Türkiye Zeka Vakfı Başkanı Emrehan Halıcı, “Zekaların Ortaklığı” başlılığında, yapay zekanın insan zekasına ve duygularına ihtiyacı konusunu ele alacak.

‘TEKNOLOJİ LİDERLERİNİN BEKLEDİĞİ VERİMLİK’ VE ONLARCA KONU BAŞLIĞI

Zirve, BThaber Başkanı Murat Göçe’nin açılış konuşması ile başlayacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan’ın da katılacağı Zirve’de Google Cloud Ülke Kanal Lideri Dr. Serhan Yılmaz, Beko Veri ve Yapay Zeka Direktörü Sevgi Çakmak, Türkiye İş Bankası Yapay Zeka Bölümü Müdürü Gökhanalp Arslan, Yönetim ve Teknoloji Danışmanı Cem Tokbay, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Siber Tehdit Yönetimi Departman Müdürü Eyüp Sercan Akgül ve Albaraka Türk Bilgi Güvenliği Direktörü Mehtap Kılıç gibi alanında uzman bir çok isim konuşmalarıyla yer alacak.

BİLİŞİM ZİRVESİ’NDE YAPAY ZEKA FARKLI AÇILARDAN ELE ALINACAK

Bilişim Zirvesi’24’ün Ana Panel’inde “Teknoloji Liderlerinin Beklediği Verimlilik” konusu uzmanlar tarafından ele alınacak. Hayatımızın her alanında hissettiğimiz yapay zeka, ‘Yapay Zeka, İnsan ve Verimlik’ üçgeninde; verimlilikten, maliyet tasarrufuna, entegrasyondan, karar verme süreçlerine, işe alımdan, otomasyona, bulut ve siber güvenlik sektörlerindeki varlığından IoT ve M2M ile insanı güçlendiren teknolojilere kadar onlarca farklı açıdan, Türkiye ve dünyadan örneklerle ele alınacak.