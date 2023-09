Sporda eğlencenin ilk adresi Bilyoner, Galatasaray futbol ve basketbol takımlarıyla sponsorluk anlaşması imzaladı.

Sektörünün ilk ve öncü platformu Bilyoner, Türkiye spor tarihinin en önemli değerlerinden olan, Avrupa’da Türkiye’yi başarıyla temsil eden Galatasaray Spor Kulübü’nün futbol ve basketbol takımları ile 2023-2024 sezonu için güçlerini tekrar birleştirdi. RAMS Park’ta düzenlenen sponsorluk imza törenine Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Bilyoner Yönetim Kurulu Başkanı Emin Hitay katıldı.

Bilyoner’e bu anlaşma için teşekkür eden Dursun Özbek, "Kulübümüzün hedeflere ulaşabilmesi için bizimle aynı hayalleri kuran markalarla iş birliğine devam ediyoruz. Geçmişte olduğu gibi bugün de Avrupa’daki kupalarını müzemize getirmek istiyorsak sponsorluk gelirlerimiz en üst düzeye taşımamız gerekiyor. Bu yeterli değil. Şu anda ligimizin yayın geliri oldukça gerilemiş durumda. Bu konuda TFF başta olmak üzere bütün paydaşların çaba göstermesi gerekiyor. Spor Toto isim hakkı gelirlerinin de dönem uygun gözden geçirilmesi gerektiğini ve bunun daha iyileştirilmesi için çabanın sarf edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bizlere düşen görev, hem yasa dışı bahisle hem de korsan yayınla mücadele etmektir. Çarşamba günü ilk maçımızı oynayarak Şampiyonlar Ligi’ne yani her zaman olmamız gereken yere geri döndük. Şampiyonlar Ligi’nde her maçın bizim için zor olacağını biliyorduk. Biz her zamanki gibi Galatasaray ruhuyla, maç her saniyesinde mücadelemizi verip, başarıyı yeniden ülkemize getirme çabasındayız. Tüm taraftarlarımızdan, takımımıza maç bitene kadar her saniye desteklerini rica ediyorum. Bazen hepimiz maçın heyecanına kaptırıyoruz. Bu durum sahada Galatasaray formasını terleten oyuncularımıza bir hareket haline gelmemeli. Unutmayalım ki Cumhuriyetimizin 100. yılında şampiyonluğu getiren bu değerli sporcu kardeşlerimiz. Hepimizin gururla takip ettiğimiz bir sezonu geride bıraktı. Onun için sahada maç bitene kadar bu kardeşlerimize, onların çabalarına büyük bir destek verilmesini sevgili taraftarlarımızdan rica ediyorum. Anlaşmanın Galatasaray’a, Bilyoner’e ve Türk sporuna hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

"Sponsorluk gelirlerinde 50 milyon Euro’ya ulaşmak için çaba içindeyiz"

Sponsorluk çalışmalarının sürdüğünü söyleyen Başkan Özbek, "Galatasaray tarihinde bugüne kadar hiç ulaşılmamış sponsorluk rakamlarına ulaşmak üzereyiz. Şu andaki yaklaşık toplam tutarı 33-34 milyon Euro. Hedefimiz bu değil. Hedefimiz bu sezon için yapacağımız sponsorluk anlaşmalarının 50 milyon Euro civarında olacağını görüyoruz. 50 milyon Euro’ya ulaşmak için de çaba içindeyiz. Her hafta sponsorlukla imza töreni yapıyoruz. Önümüzdeki haftalar da bu devam edecek. 50 milyon Euro seviyesine kadar ben ve yönetim kurulu arkadaşlarıma dur durak yok. Galatasaray için sürekli çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"Galatasaray sporun dalında son topa kadar mücadelesini bırakmaz"

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynadıkları Kopenhag maçı hakkında da Özbek, "2-0 geriye düştük. Ama Galatasaray sporun dalında son topa kadar mücadelesini bırakmaz. Galatasaray öyle bir takım. 2-2 berabere bitti. İnanıyorum ki 5 dakika daha süre olsaydı galibiyetle ayrılabilirdik. Şampiyonlar Ligi’nde olmak Galatasaray’a çok yakışıyor. Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etmek, taraftarlarıma Avrupa futbolunun en üst seviyesini izletmek bize gurur veriyor. Taraftarlarımın bu maçları keyifle izlemesi için elimizden geleni yapıyoruz. Bununla beraber Galatasaray için sahada emek veren futbolcu kardeşlerimize de teşekkür ediyorum. Son saniye kadar mücadeleleri bırakmadılar. Başarısı öyküsünü yazmak için elimizden geleni yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kopenhag kalecisi Kamil Grabara’nın sosyal medya paylaşımı için bir şey yapıp, yapmayacaklarının sorulması üzerine Başkan Dursun Özbek, "Şu anda bunu konuyu arkadaşlarımla beraber tartışıyoruz. Nasıl bir yapacağımızı öğrenirsiniz" diye cevap verdi.

Özbek, ayrıca 2023-2024 sezonundan itibaren forma tedarikçisinin de değişeceğini ifade etti.

"Yaptıkları seçimin de milli takım için en iyisini olduğunu düşünüyorum"

A Milli Futbol Takımı’nın teknik direktör Vincenzo Montella ile anlaşmasıyla ilgili ise Dursun Özbek, "Milli futbol takımımızda bir antrenör değişikliği oldu. Konu tamamen futbol federasyonun inisiyatifinde bir konudur. Onlar da en iyisini yapacaklarından kuşkumuz yok. Milli takımın başarısı için en iyisini yapacakların en ufak bir kuşkumuz yok. Milli takımın başarılı için gerekeni yapacakları konusunda en ufak bir endişemiz yok. Dolayısıyla da yaptıkları seçimin de milli takım için en iyisini olduğunu düşünüyorum. Hayırlı olsun. İnşallah turnuvaların sonunda başarıyı elde ederiz ve kupalara katılma şansını elde ederiz" açıklamasında bulundu.

Emin Hitay: "Galatasaray ile sponsorluk anlaşması yapmaktan mutluluk duyuyoruz"

Bilyoner Yönetim Kurulu Başkanı Emin Hitay, Türkiye’nin kurulan ilk yasal online şans oyunları platformu olarak bu sene 20. yıllarını kutladıklarını belirterek, “Bu özel senede, Türk spor tarihinin önemli değerlerinden biri olan Galatasaray Spor Kulübü ile sponsorluk anlaşması yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu anlaşma ile 20. heyecanımız da katlandı. Sporun ve taraftarın gücüne olan inancımızı her zaman koruyarak, takım ruhuna önem veriyoruz. Bu inancımızla, Galatasaray Futbol Takımı ve Galatasaray Basketbol Takımıyla tekrar bir araya gelmenin heyecanını yaşıyoruz. Hem futbol hem basketbol takımlarını kapsayacak şekilde 2 yıl aradan sonra sponsorluk anlaşmamızı yenilediğimizi duyurmaktan gurur duyuyoruz" şeklinde konuştu.

"Spor tutkusunu ve ruhunu eğlence ile birleştirerek bir arada yaşatacağız"

Sponsorluk anlaşması sayesinde, Bilyoner’in spor dünyasıyla güçlü ortaklığını pekiştirdiklerini vurgulayan Emin Hitay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Galatasaray Futbol Takımı’nın bahis sponsoru olarak her iki taraf için de olumlu bir iş birliğine imza attık. Ayrıca, Galatasaray Basketbol Takımı’nın hem şort sponsoru hem bahis sponsoru olarak iş birliğimizi çok daha güçlendirdik. Bu birliktelik, taraftarlara yönelik özel etkinlikler, kampanyalar ve unutulmaz deneyimler sunma fırsatı verecek. Spor tutkusunu ve ruhunu eğlence ile birleştirerek bir arada yaşatacağız. Galatasaray Spor Kulübü ile olan sponsorluk anlaşmamızın uzun ve başarılı bir şekilde gelecekte de süreceğine olan inancımız tam. Sevgi ve saygıya dayalı taraftarlık ruhuyla, spora ve eğlenceye olan tutkumuzu sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. 20. yılımızda, Bilyoner ve Galatasaray arasındaki kıymetli iş birliğimiz hepimize hayırlı olsun."

Dursun Özbek: "Hem naklen yayında hem de kaçak bahisle mücadelenin daha etkin olunması lazım"

Bilyoner’e, Galatasaray’a desteklerinden dolayı teşekkür eden Dursun Özbek, "Bu desteklerin büyümesi için bir konu var. Kaçak ile mücadele etmek. Bu konudaki çalışmalara Galatasaray olarak hazırız. Buna büyük ihtiyaç var. Hem naklen yayında hem de kaçak bahisle mücadelenin daha etkin olunması lazım. Bu mücadele başarıya ulaştıkça kulüplerin gelirlerinin artacağı da aşikar. Onun için bu mücadelede herkesin elinden geleni yapması gerektiğini düşünüyorum. Emin beye hem futbol hem de basketbola verdiği destekten dolayı bir Galatasaraylı olarak çok teşekkür ediyorum. Bu desteğin onlara da fayda getirmesini diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Emin Hitay: "20 yıl online sektörde olmak önemli ve gurur verici"

20 yıl online sektörde olmanın çok önemli olduğunu vurgulayan Emin Hitay, "Bilyoner’i kurduğumuz 2003 yılında ne Facebook, ne Twitter ne Instagram vardı; düşünün bunların hiçbiri yoktu. Dünyada online şirket sayısı oldukça azdı; bu yüzden Bilyoner’in 20. yılı bizim çok önemli. Bu sene, 20 yıldır sektörde olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Galatasaray’a sponsor olarak heyecanımızı katladık; bu anlaşma bizim için onurdur diyebilirim. Ne mutlu bize; hepimize hayırlı olsun" dedi.