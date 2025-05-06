Gastro İnegöl’de düzenlenen İnegöl Kaymakamı Eren Aslan, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın yer aldığı gizli toplantıya AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ, MÜSİAD Başkanı Bahri Sinan Yazaroğlu, Ertuğrulgazi Mobilyacılar Derneği Başkanı Bahadır Bayraktar ve İnegöl Marangozlar ve Mobilyacılar Odasını temsilen bir isim katıldı.

TOPLANTIYA GELMEDİLER

Bu arada edinilen bilgiye göre İGİAD, Mobiliyum ve OSB temsilcilerinin mazeret bildirerek toplantıya katılmadıkları öğrenildi.

İNEGÖLSPOR’UN BORÇLARI GÜNDEM OLDU

Kulislere sızan bilgilere göre toplantıya katılım sağlayanlara İnegölspor’un güncel borçlarına ilişkin detaylı bir sunum yapıldı. Borçların 50 milyon TL üzerinde olduğu öğrenildi.

Toplantıda her gelen yönetim kurulunun giden yönetimlerin bıraktığı borcun üzerinde borçlanma yaptıkları, borçların önlenemez yükselişinin ciddi bir sorun oluşturmaya başladığı vurgulandı.

ALPER TABAN SİTEM ETTİ

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın toplantıda sitemli konuşmalar yaptığı da iddia ediliyor. Sürekli yapılan borçların faturasının İnegöl Belediyesi’ne yüklenmek istenmesinin kabul edilebilir durum olmadığını söyleyen Başkan Taban’ın sadece bu sezon Bordo Beyazlı kulübe yaptığı destekleri de tek tek anlattığı da öğrenildi.

BAŞKAN ADAYI BULUNAMIYOR

Bütün tarafların tek tek söz aldığı toplantıda, fikir alışverişleri yapılırken, diğer yandan da İnegölspor’un başına geçeceği düşünülen isimler konusunda da fikir alışverişi yapıldığı da belirlendi. Toplantıda mevcut borçlar nedeniyle birçok ismin başkan adayı olma konusunda tereddüt yaşadıkları, bu nedenle şehrin sahip çıkacağı bir model geliştirmenin zorunluluğuna işaret edildi.

Toplantıda yine kalıcı gelirler, alt yapının güçlendirilmesi gibi konularda da fikir alışverişi yapıldığı tahmin ediliyor.

Sürekli ertelenen kongre öncesinde hangi ismin başkan adayı gösterileceğine yönelik bir bilgi ise sızmadı.

Toplantıda alınan kararların yansımalarının ise birkaç içinde belli olması bekleniyor.