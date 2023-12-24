Bütçeyi koruyarak avantajlı dakika, internet ve sms paketleri ile göz dolduran BİMcell bu kez bonus kazandıran yepyeni bir kampanya ile geldi. 30 günlük faydadan yararlanmak isteyenlerin şartları karşılaması yeterli olacak.

Bimcell’in Bonus Kampanyası Nedir?

BİMcell'in bonus şenliği kampanyası yeni hat alan tüm aboneler için aktif hale gelecek. Yurtiçi her yöne dakika, internet ve sms ayrıcalığından faydalanmak isteyenlerin hattının aktif olması yetecek.

30 günlük internet, dakika ve sms hediyesinden faydalanmak isteyenlerin en yakındaki BİM marketlere gelerek hat taşıma işlemini başlatması veya yeni hat alması yetecek.

Bimcell Kampanyasına Nasıl Başvurulur?

Bimcell'in 30 gün boyunca kullanılabilir hediye kampanyası 300 dakika, 300 sms ve 9 GB internet paketinden oluşuyor. Hat aktif hale geldikten sonra 30 gün içinde cep telefonunun mesaj kısmına BİMCELL Bonus yazarak 4551'e kısa mesaj gönderenler ancak kampanyaya katılabiliyor.

30 Günlük Bonus Kullanım Şartı!

Kampanya dahilinde paket süresi 30 günlük olup hat aktif olduktan sonra belirtilen kısa mesajı tanımlayanlar ancak bu faydadan yararlanabilecektir. Yalnızca yurtiçi harcamalarda geçerli olan 30 günlük bonus farklı birine transfer edilemez.