Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Aziz Duran Parkı ve Millet Bahçesi’nde vatandaşların rahatça vakit geçirebileceği, çocuklarıyla eğlenirken öğrenebileceği ve sporla yaşamaları için alternatif alanları çoğaltmak gayesiyle yeni çalışmasını tamamladı. Türkiye’de çok az şehirde bulunan ve tasarımları ile çocuk, genç, yaşlı herkesin ilgisini çeken oyun gruplarının montaj işlemleri tamamlandı. Birbirinden sıra dışı, çocukların ve gençlerin zihinsel ve bedensel gelişimlerine katkı sağlayacak çeşitli interaktif oyun grupları tüm vatandaşların kullanımına sunuldu. Zeka gelişimini teşvik eden hafıza ve matematik oyunları, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından gençlerin eğlenirken öğrenmelerini sağlayacak şekilde tasarlandı. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından şehre kazandırılan interaktif oyun grupları kısa sürede montajlanarak, vatandaşların hizmetine açıldı.

Kaynak: İHA