Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, ilçede faaliyet gösteren mahalle kadın derneklerinin temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda, üye sayılarını artırma ve daha güçlü olma çağrısı yaptı. Özdemir, "Kadının gücünü ve dayanışmasını ön plana çıkarmalıyız" dedi.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, ilçede faaliyet gösteren 34 mahalle kadın derneği temsilcisi ile Karaman Dernekler Yerleşkesi’nde bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Başkan Şadi Özdemir, Nilüfer ilçesinin bir kadın şehri olduğunu hatırlatarak, kadınların rahat, özgür ve kendilerini iyi hissettikleri bir yer olduğunu belirtti.

Kadınların hayatlarının kolaylaşması ve mutlu topluluklar oluşması için örgütlü olmanın hayati önem taşıdığını vurgulayan Başkan Şadi Özdemir, mevcut örgütlülük düzeyinin yeterli olmadığını kaydetti. Derneklerin üye sayısının düşük olduğunu ifade eden Başkan Şadi Özdemir, şunları söyledi:

"Bu oranı büyütmeliyiz. Burada olan 50 kişiyi değil, 500 kişiyi, 5 bin kişiyi daha dayanışma içinde birlikte hareket eder hale getirmemiz lazım. Kuvvetli, güçlü olursanız, siyaset de karşınızda karar verici olamaz. Benim arzu ettiğim, sizin isteklerinizin dikkate alınacağı kadar güçlü olmanız. Kadının gücünü ve dayanışmasını ön plana çıkarmalıyız."

Her mahallede kadın derneklerinin kuvvetli olmasını istediklerini belirten Başkan Şadi Özdemir, bu konuda kendilerinin de destek olacaklarını sözlerine ekledi. Konuşmaların ardından Başkan Şadi Özdemir, mahalle kadın derneklerinin temsilcilerinin talep ve önerilerini dinledi.

Öğleden sonra ise Alternatif Yaşam Derneği Başkanı ve eğitmen Ercan Tutal, mahalle kadın derneklerinin temsilcilerine derneklerde gönüllü yönetimi ve kapsayıcılık ile ilgili bir eğitim verdi.