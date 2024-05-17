Avcılar’da binanın elektrik panosunda çıkan yangını gören 71 yaşındaki bina sakini panikleyerek yere düştü. Yaşlı adam, başını merdiven korkuluklarına çarparak ağır yaralanırken, yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Denizköşkler Mahallesi Nane Sokak’ta bir binanın girişinde bulunan elektrik panosunda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Yangın çıktığı esnada binanın girişinde bulunan Mehmet Birsen (71) panikleyerek yere düştü. Yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Düştüğü esnada başını merdiven korkuluklarına çarparak ağır yaralanan Birsen ise sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi.