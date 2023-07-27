Bingöl'de uyuşturucu kaçakçılığı ve uyuşturucu kullanmak suçlarından 2 kişi tutuklandı.Bingöl Güncel TV / BİNGÖL (İGFA) - Bingöl Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bingöl Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından ilde uyuşturucu madde kullanımı ve ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Narkotik ekiplerinin yaptığı operasyonda 696 gram Esrar, 200 gram Esrar, 22 gram Kokain, 10 gram Metamfetamin, 2 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız ateşli silah ve 5 adet Cam Aparat (Payp) ele geçirildi.

Şüpheliler, “Uyuşturucu Ticareti” ve “Uyuşturucu Kullanmak” suçlarından işlemlerinin ardından adli makamlarca tutuklandı.