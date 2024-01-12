Türk Metal Sendikası ile Mess arasında süren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine Türk Metal Sendikasının aldığı grev kararı Tofaş Otomobil Fabrikası’nda ilan edildi.

26 Eylül 2023 günü başlayan ve 150 bin işçiyi ilgilendiren Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri, 22 Kasım 2023 günü yapılan oturumda Türk Metal’in masadan kalkması üzerine kesilmiş ve taraflar uyuşmazlık tutanağını tutmuştu. MESS, birinci altı ay için yüzde 35 ücret zam teklifini önce yüzde 50’ye, daha sonra da yüzde 60’a yükseltti. Sosyal haklar için de yüzde 65 olarak vermiş olduğu teklifi önce yüzde 80’e daha sonra da yüzde 85’e yükseltti.

26 Eylül 2023 tarihinden beri görüşme sağlayan taraflar, 5 toplantının ardından uzlaşmaya varamamasıyla birlikte Birleşik Metal İşçileri grev kararı aldı.

19 Ocak sonrası, yurdun dört bir yanında greve hazırlanan binlerce metal işçisi, fabrika önlerinde, kentlerin alanlarında, meydanlarda taleplerini dile getirecekler. 2024 yılının metal işçilerinin yılı olacağı belirtilirken alınan grev sendikanın Ankara’daki merkezinin aldığı grev kararı ilk önce Tofaş Otomobil Fabrikasında sendika panosuna asılıp ilan edildi. Her gün 750’nin üzerinde aracın üretildiği dev tesiste 19 Ocak’ta işçiler greve gidecek.