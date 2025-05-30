10. Yargı Paketi ve İnfaz Düzenlemesi'nin TBMM gündemine geleceği tarih belli oldu.

Cezaevinde binlerce mahkum için genel af ve infaz düzenlemesi beklentisi, TBMM'ye sulan yeni paket ile yeniden gündeme geldi. İnfaz paketinin yarın TBMM'de Adalet Komisyonu'nda görüşülmesi beklenirken, Yeni İnfaz Kanunun ise Ekim ayında TBMM gündemine geleceği öğrenildi.

TGRT Haber muhabiri Burcu Kahriman, son dakika gelişmesine ilişkin ayrıntıları açıkladı. AK Parti kaynaklarının, topluma karıştığında bir daha suç işlemeyeceklerin faydalanacağı bir düzenleme olacağını belirtiğini vurgulayan Kahriman, "Yeni İnfaz Kanunu Ekim ayında gündeme gelecek. İnfaz paketi dün Meclis'e sunulmuştu. Covid düzenlemesinin de bu paketin içinde yer almasını bekliyorduk. Ancak bu pakette yer almadı. Yeni dönemde çalışılacak düzenleme Ekim ayında gündeme gelecek. Bu düzenlemede terör suçlarına yönelik de bir düzenleme olacak" dedi.

Cezaevinde üç yıldan az cezası kalan 50 bin mahkumu ilgilendiren ve bayram öncesi kanunlaşması beklenen infaz paketinin ise yarın saat 16.00'da Adalet Komisyonuna geleceği ve bayram sonrası yasalaşacağı öğrenildi.

İnfaz paketinin yasalaşmasıyla 31 Temmuz 2023 tarihinden önce işlenen çeşitli ceza alanlar, kapalı cezaevinden açık cezaevine üç yıl erken geçecek ve infazları dışarıda tamamlanacak. Hâlen açık cezaevinde bulunanlar ise tahliye edilmesi bekleniyor.