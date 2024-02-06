Almanya merkezli biyoteknoloji şirketi BioNTech, kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin liderliğinde geliştirdiği mRNA tabanlı Covid-19 aşısı Comirnaty ile ilgili bir tazminat davasıyla hakim karşısına çıkıyor.

Yarın başlayacak olan davada, aşı olan bir sağlık sektörü çalışanının kalp ritmi bozukluğu ve "beyin sisi" gibi sorunlar yaşadığı iddia ediliyor.

BioNTech'in Comirnaty aşısına ilişkin tazminat davaları Almanya genelinde artarken, Rogert & Ulbrich ve Casar-Preller gibi hukuk şirketleri, şirkete karşı açılan davalar kapsamında 1 milyon euroya kadar tazminat talep ediyor. Hamburg'da görülecek olan bir dava, yüzlerce benzer iddiadan sadece biri olup, şirketlerin hukuki geçmişini de gözler önüne seriyor.

Tobias Ulbrich, Rogert & Ulbrich'in ortağı, Amerikalı milyarder Bill Gates'in, Almanya'nın nüfusunu azaltmak amacıyla ülkenin tamamının aşı olmasını istediği iddiasını ortaya atmıştı.

BioNTech yetkilileri, aşının güvenlik kontrollerinin titizlikle yapıldığını vurgulayarak, davacıların Covid-19 aşısı ile yaşanan yan etkiler arasında net bir bağ kuramadığını belirtti. Financial Times, BioNTech'in davayı kaybetmesi durumunda şirketin doğrudan maddi zarar görmeyeceğini, çünkü Avrupa Birliği'nin aşı üreticilerini yasal olarak koruduğunu hatırlattı.

Rogert & Ulbrich ile Casar-Preller isimli hukuk şirketleri, iddiaları reddederek insanların endişelerini istismar ettikleri yönündeki suçlamaları geri çevirdi.