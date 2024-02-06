MALZEME LİSTESİ: 1 çiçek brokoli 1 demet ıspanak yaprağı 1 soğan 2 çorba kaşığı tereyağı 2 çorba kaşığı un 1 paket krema tuz su sıvıyağ HAZIRLANIŞI: Brokoli ve ıspanağı ayrı doğrama tahtalarında ince bir şekilde doğruyoruz. Soğanı da ince bir şekilde doğrayıp sıvıyağ ve tereyağı ile birlikte tencerede kavuruyoruz. Kavrulan soğana brokoliyi ekleyip biraz daha kavurmaya devam ediyoruz. Biraz sıcak su ekleyip brokoliyi haşlıyoruz. Brokoli 3-4 dakika haşlandıktan sonra doğranmış ıspanakları ekliyoruz.Tahta kaşık ile karıştırıp kapağını kapatıyoruz. Ispanakları ekledikten 2 dakika sonra el blendırı ile yeşilliklerimizi püre haline getiriyoruz. Gerekirse biraz sıcak su ekliyoruz. Un ve tereyağını ayrı küçük bir tencerede kavuruyoruz. İyice kavurduktan sonra 2 su bardağı sıcak su ekleyip çırpma teli ile karıştırıyoruz.Kıvamını iyice açıp çorba tenceresine ekliyoruz. Çorbanın kıvamını ayarlamak için biraz daha sıcak su ekleyip bir taşım kaynatıyoruz (çorbanın kıvamı sulu ya da katı kıvamda olmamalıdır. Ayran kıvamı en idealidir. Çorbanızın kıvamına bakarak sıcak su eklemeniz gerekir). Tuzunu ekleyip karıştırıyoruz. İster servis anında ister öncesinde çorbaya kremasını ekleyip servis ediyoruz. Krema ile çorbanın pişmesi gerekmez. Servis anında çorba kaselerine dökülen biraz krema servisin şıklığını koruyacaktır. Afiyet olsun..

Kaynak: Haber merkezi