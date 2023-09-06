Ruh ve sinir hastalıkları arasında yer alan bipolar bozukluk hastalığı tedavi edilmediği takdirde hastanın kendisine ya da çevresindeki kişilere zarar vermesine yol açabilen bir psikolojik rahatsızlıktır.

Bipolar bozukluk rahatsızlığı olan kişilerin bu hastalığa yakalanma nedeni ile ilgili kesin ve net bir yargıdan bahsetmek mümkün değildir. Zira çoğu zaman hasta kişinin yakınları, ailesi ya da çevresindeki diğer kişiler hastanın hasta olduğunu bile fark etmezler. Bu kişiler hasta kişide birtakım anormal davranış ve haller olduğunu düşünseler dahi bu durumu bir hastalık olarak düşünmezler.

Kişinin hasta olduğunun fark edilmemesi de bipolar bozukluk hastalığının ilerlemesine ve hem hasta hem de çevresindekiler açısından zorlu bir süreç yaşanmasına sebep olur.

Bipolar Bozukluk Belirtileri Nelerdir, Bipolar Bozukluk Nasıl Fark Edilir?

Eğer kişiler hasta olan kişi hakkında bipolar bozukluk belirtileri gözlemliyor ve bipolar bozukluk hastası olduğu konusunda şüphe duyuyorlar ise hastayı derhal uzman bir hekime götürüp muayene ettirmeleri gerekir.

Bipolar bozukluk belirtileri olarak şu belirtileri örnek verebiliriz.

-Sebepsiz yere öfkelenme hali

-Hırçın ve saldırgan davranışlar

-Aşırı konuşma durumu

Hiperaktif hareketlerin aşırı olması

Daha az uyuma

-Yüksek enerji dolu olma durumu

-Ani kararlar alıp uygulama

-Düşüncesizce yapılan hareket ve davranış şekilleri

-Aşırı sinirlilik hali

Bu tip bipolar bozukluk belirtileri genel olarak hastalığın manik hali şeklinde tanımlanır. Bipolar bozukluk hastalığı devreleri manik ve depresif olarak birbiri ile tamamen zıt ruh halleri içerir.

Bipolar Bozukluk Hastalığının Depresif Devresinin Belirtileri Nelerdir?

-Depresif ve içine kapanık bir ruh hali

-Enerji düşüklüğü ve halsizlik

-Özgüven eksikliğinin aşırı düzeyde olması

-Yalnızlık, kendini ya da çevresini suçlama, üzüntü hisleri

-Durduk yere ağlama durumu

-Yavaş ve az konuşma

-Aşırı durgunluk ve konsantre olamama hali

-İntihara yönelik düşüncelerin oluşması durumu

-Aşırı ilgisizlik ve umursamazlık içeren davranışlar ya da tepkiler

Bu ve buna benzer belirtiler de bipolar bozukluk hastalığının depresif devresini yaşayan kişilerde en çok görülen hastalık belirtileridir.

Bipolar Bozukluk Hastalığı Teşhisi Nasıl Konulur?

Bipolar bozukluk hastalık teşhisi konulması için hasta olduğundan şüphe duyulan kişinin detaylı bir muayene ve tetkikten geçmesi gereklidir. Uzman bir hekime kesinlikle başvurulması hastalığın doğru bir şekilde teşhis edilmesi açısından çok önemlidir. Bu nedenle doktor olarak psikiyatrist ya da psikolog olan hekimlere gitmek tercih edilmelidir.

Doktor bipolar bozukluk şüphesi duyduğu takdirde hastayı ve yakınlarını dinleyecek, bipolar bozukluk semptomlarının oluşup oluşmadığını belirleyecektir. Aynı zamanda gerekli gördüğü kan tahlili gibi test ve tetkikleri de hastalığın teşhisini net bir şekilde ortaya koymak için hastadan talep edecektir.

Doktor hastaya sorduğu sorular, tetkik sonuçları ve hastada gözlemlediği davranışlar ışığında hastalığın tanı ve teşhisini koyacaktır.

Bipolar Bozukluk Tedavi Süreci Ne Şekilde Olur?

Bipolar bozukluk tedavi süreci nasıldır sorusu özellikle hasta yakınlarının en çok endişe duyduğu konulardan biridir. Zira hastalığın tanı ve teşhisi net bir şekilde konduktan sonra en kısa zamanda tedavi sürecine başlamak ve hastalık daha da ilerlemeden hasta kişinin iyileşmesini sağlamak gerekir.

Bipolar bozukluk hastalığı üç farklı ilaç çeşidi kullanılarak tedavi edilir.

-Antidepresan ilaçlar

-Antipsikotik ilaçlar

-Ruh hali stabilizatörü ilaçları

Tedavi için bu ilaç çeşitlerinden bir ya da birkaçı kullanılarak tedavi süreci yürütülür. Aynı zamanda ilaç tedavisine ek olarak psikoterapi tedavisi de uygulanır. Böylece hasta kişinin iyileşme süreci hızlandırılır ve en iyi şekilde bipolar bozukluk hastalığının tedavisi yapılmaya çalışılır.

Bipolar Bozukluk Tedavisi Ücretli Midir?

Bipolar bozukluk tedavisi kişilerin tedavi olmak için seçtikleri hastane ve doktora bağlı olarak ücretli ya da ücretsiz bir biçimde yapılır.

Eğer hasta kişinin tedavi olması için özel bir hastanenin psikiyatrist ve psikologlarından yardım ve destek alınacaksa bu takdirde hastanenin belirlemiş olduğu tedavi ücretini ödemek gerekecektir.

Özel bir muayenehanesi olan psikiyatriste gidildiği takdirde de psikiyatristin muayene ve tedavi işlemleri için belirlediği tutarı ödemek gerekir.

Ancak ücretsiz bipolar bozukluk tedavisi için devlet hastaneleri ya da tıp fakültelerinin psikiyatri servisine başvurarak ücretsiz tedavi yaptırmak da mümkündür. Sağlıklı günler dileriz.