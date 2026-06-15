Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ile İran arasında anlaşmaya varıldığını açıkladı. Şerif, tarafların imzaları 19 Haziran’da İsviçre’de atacağını duyurdu.

Anlaşmaya ilişkin bilgi veren Şerif, tüm tarafların Lübnan da dahil olmak üzere farklı cephelerde yürütülen askeri operasyonları derhal ve kalıcı şekilde sonlandıracaklarını ilan ettiğini belirtti.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yoğun görüşmelerin ardından, Amerika Birleşik Devletleri ile İran İslam Cumhuriyeti arasında bir Barış Anlaşmasına varıldığını memnuniyetle duyuruyoruz. Her iki taraf da Lübnan dahil olmak üzere tüm cephelerde askeri operasyonların derhal ve kalıcı olarak sona erdirildiğini ilan etmiştir.

"Türkiye'ye teşekkür ederim"

Resmî imza töreni 19 Haziran Cuma günü İsviçre’de gerçekleştirilecektir. Çatışmaya diplomatik bir çözüm bulunması yönündeki kararlılıkları nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri ve İran İslam Cumhuriyeti’ne teşekkür ediyoruz. Ayrıca bu arabuluculuk sürecinde anlaşmaya varılmasına verdikleri destekten dolayı kardeşimiz Katar Devleti’nin büyük liderliğine içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bunun yanı sıra Suudi Arabistan Krallığı’nın ileri görüşlü liderliğine ve Türkiye Cumhuriyeti’ne bu süreçte yaptıkları önemli katkılar nedeniyle özellikle teşekkür etmek isterim."

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile varılan barış anlaşmasının tamamlandığını açıkladı. Trump, anlaşma kapsamında Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılacağını ve ABD’nin uyguladığı deniz ablukasının derhal kaldırılacağını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, İran ile yürütülen sürecin anlaşmayla sonuçlandığını belirtti.

Trump, açıklamasında anlaşmanın bölgedeki gerilimi azaltmaya yönelik önemli bir adım olduğunu ifade ederek, Hürmüz Boğazı’ndaki geçişlerin normale döneceğini bildirdi.

"Herkese tebrikler. Hürmüz Boğazı'nın ücretsiz olarak açılmasını ve aynı zamanda ABD Donanması ablukasının derhal kaldırılmasını tam olarak onaylıyorum."

Trump, "Dünyanın gemileri, motorlarınızı çalıştırın. Petrol aksın." ifadelerini kullandı.

İran devlet televizyonunda konuya ilişkin verilen haberde, “Silahlı kuvvetlerin ve halkın cani düşman karşısındaki direnci, ABD’yi savaşın sona erdiğini kabul etmek zorunda bıraktı.” ifadesine yer verildi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, "Mutabakat zaptının metni tamamlandı ve İslamabad mutabakat zaptının resmi imza töreni cuma günü İsviçre'de gerçekleşecek. İki heyetin başkanları, görüşmelerin gelecekteki düzenlemelerini belirlemek için müzakereler yürütecek. O zamana kadar, ABD tarafının savaşı sona erdirmek, ablukayı kaldırmak ve varlıkları serbest bırakmak konusundaki taahhütleri doğrulanacak. 60 günlük görüşmeler, ABD'nin bu taahhütleri yerine getirmesine bağlıdır." ifadeleri kullandı.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garibabadi, anlaşmanın imzalanmasının ardından başlayacak 60 günlük süreçte yaptırımlar, nükleer program ve ekonomik kalkınma mekanizması gibi başlıkların ele alınacağını açıkladı.

Garibabadi, anlaşmanın Lübnan’ı da kapsadığını belirterek, Lübnan dahil farklı cephelerde süren savaş ve askeri operasyonların derhal ve kalıcı şekilde sona erdirileceğine ilişkin açıklamanın bu gece yapılacağını söyledi.

Anlaşma metninde İran’ın temel beklenti ve görüşlerinin yer aldığını ifade eden Garibabadi, metnin 19 Haziran’da düzenlenecek imza töreninden önce kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırısının ardından İran Silahlı Kuvvetleri’nin karşılık vermeye hazırlandığını belirten Garibabadi, bu kararlı tutumun ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail’e karşı pozisyon almasına ve anlaşma metnindeki bazı başlıklarda ilerleme sağlanmasına katkı sunduğunu kaydetti.

Garibabadi, İran Silahlı Kuvvetleri'nin anlaşmaya rağmen "düşmanın planlarına karşı koymak için her zaman hazır olduğunu" belirtti.

Anlaşma maddelerinden neler var?

Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında savaşı bitirmeye yönelik yürütülen görüşmeler yaklaşık üç aydır devam ediyor. Tarafların üzerinde çalıştığı mutabakat zaptında sona yaklaşıldığı belirtilirken, anlaşma metninin ayrıntıları henüz kamuoyuna açıklanmadı.

Reuters’a konuşan İranlı bir yetkili, taslağın son haline ilişkin bazı bilgiler paylaştı. Buna göre Tahran yönetimi, mutabakat kapsamında nükleer silah üretmeyeceğini ya da edinmeyeceğini taahhüt edecek.

İran’ın ayrıca nihai anlaşma sağlanana kadar mevcut nükleer durumunu korumayı kabul ettiği ifade edildi. Bu kapsamda uranyum zenginleştirme faaliyetleri ve nükleer tesislerin genişletilmesi konusunda mevcut statünün devam edeceği belirtildi.

İranlı yetkilinin aktardığına göre ABD yönetimi de, yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stokunun İran topraklarında seyreltilmesine onay verdi.

Washington yönetiminin, nihai anlaşmaya ulaşılana kadar İran’a yönelik yeni yaptırım kararı almamayı kabul ettiği de bildirildi.