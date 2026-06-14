

Edinilen bilgiye göre Mahmudiye Mahallesi Anafartalar Caddesi üzerinde seyir halinde Berat A.(16) yönetimindeki 16 BPB 080 plakalı motosiklet cadde üzerinde park halinde olan Mahmut Ç.(29) yönetimindeki 16 ANS 421 plakalı otomobilin açılan kapısına çarptı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü ile arkasında oturan Halil Ş.(16) yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ