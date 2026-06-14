Özel Ersoy Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ali Körömer, yaygın bir omurga problemi olan bel fıtığında ameliyatsız tedavi yöntemlerinin oldukça geliştiğini belirtirken, "Her bel fıtığı ameliyat gerektirmez. Fizik tedavi, ilaçlar ve ’nokta atışı’ olarak bilinen epidural enjeksiyonlar ile çok başarılı sonuçlar alıyoruz ancak idrar-dışkı kaçırma veya ayakta ciddi güç kaybı gibi felç riski taşıyan durumlarda acil ameliyat şarttır" uyarısında bulundu.

Özel Kurtköy Ersoy Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ali Körömer, hastanede uyguladıkları ileri tedavi yöntemleri ve klinik gözlemleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bel fıtığı teşhisi konulan hastaların öncelikle uzman bir hekim tarafından detaylıca değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Op. Dr. Körömer, özellikle fizik tedaviye yanıt vermeyen, bacağında güç kaybı olmayan ancak şiddetli bel ağrısı yaşayan hastalarda uyguladıkları epidural enjeksiyon (bel fıtığı iğnesi) yöntemiyle ameliyatsız ve konforlu çözümler elde ettiklerini ifade etti.

"Her bel fıtığı ameliyat gerektirmez, en yaygın yöntemlerden biri nokta atış tedavileri"

Op. Dr. Ali Körömer, bel fıtığında cerrahi müdahalenin ancak felç riski taşıyan acil durumlarda devreye girmesi gerektiğini belirterek, güncel ameliyatsız tedavi yaklaşımlarına ve klinik gözlemlerine dair şu bilgileri paylaştı:

"Bel fıtığı omurlar arasında bulunan disklerin zamanla yıpranması sonrası içerisindeki o çekirdek yapının, çevresindeki omurilik ve sinir dokularına bası yapması durumudur. Bu hastalıkta bel ağrısı, bacağa yayılan ağrı, uyuşukluk ve güç kaybı gibi semptomlar görülebilir. Ancak önemli olan nokta; her bel fıtığı ameliyat gerektirmez. Fizik tedavi, egzersizler, ilaç tedavileri ve girişimsel ağrı yöntemleri ile bu hastalık tedavi edilebilir. Girişimsel ağrı tedavisi yöntemlerinden biri de ’nokta atış tedavileri’dir. Halk arasında bel fıtığı iğnesi olarak geçen bu tedavi, uygun hasta seçiminde oldukça iyi sonuçlar, çok iyi sonuçlar vermektedir. İleri güç kaybında, idrar kaçırmada, gayta kaçırmada ve ileri derecede sinir basısı olduğu durumlarda ise ameliyat gereklidir. Bu nedenle bel fıtığı olan hastaların, ameliyatsız seçenekleri denemeleri için uzman tarafından detaylı bir şekilde değerlendirilmesi gerekir. Özellikle girişimsel yöntemler artık bel fıtığının çözümünde büyük oranda güzel sonuçlar vermektedir."

"Hastada güç kaybı olmadığı için bu işlemden gayet güzel bir sonuç alındı"

Güç kaybı olmayan hastalarda epidural enjeksiyonla başarılı sonuçlar alındığını ifade eden Op. Dr. Ali Körömer, şunları aktardı:

"Kliniğimizde muayene ettiğimiz bir hastamızın özellikle L4-L5 seviyesinde ileri derecede dejenerasyon ve geniş tabanlı bir fıtığı vardı; hatta her iki foramende de darlık oluşturmuş, sinirlerin çıkış yerlerini daraltmıştı. Fakat bu hastanın en önemli özelliği muayenesinde bir güç kaybının veya bacağına vuran bir ağrısının olmamasıydı; sadece belinde izole bir ağrısı mevcuttu. Hastamız daha önce medikal tedavi denemiş, fizik tedavi denemiş ancak bunlardan yeterli sonuç alamamıştı. Biz de hastaya ameliyatsız seçenekleri değerlendirmek adına problemli bölgeye yönelik girişimsel tedavi yöntemlerinden epidural enjeksiyon işlemini uyguladık. Hastada bir güç kaybı olmadığı için enjeksiyon tedavisi oldukça uygundu ve hastamız bu işlemden çok büyük fayda gördü, gayet güzel bir sonuç aldı."