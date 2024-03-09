Bipolar Bozukluk Nasıl Bir Hastalıktır?

Genelde kişinin ruh halinde apansız değişikliklere neden olan yükselme ve alçalma periyotları manik ataklar ve depresyon olarak tanımlanmıştır. Kimi bireyler depresyona ya da maniye daha fazla yatkınlık gösterir lakin kimi bireyler belirtilerde iki uç his durumları ortasında gidiş geliş durumunu yaşar. Hastalığı mani olarak yaşayan kişi son derece sevinçli haller stantlar, güler, eğlenir ancak ansızın sonlanabilir. Bu nedenle kişinin toplumsal alanda nizamı büsbütün bozulur.

Bipolar Bozukluk Belirtileri Nelerdir?

Mani devri apansız başlar ve tedavi edilmezse uzun vakit tesir gösterir. Kişi genelde bu devirde hasta olduğunu fark etmez ya da tedaviyi reddetmeye eğilim gösterir. Hastalığın mani devrindeki belirtileri;

Hayli artmış his durum değişikleri,

Güçte artış, etkinlikler ve yerinde duramama hali,

Cinsel istek artışı,

Çok para harcama,

Yargılama kapasitesinde azalma,

Düşünme ve konuşma içeriğinde artış,

Tahrik edici, uygun olmayan davranışlarda artış,

Alkol ve unsur kullanımında artış.

Bipolar depresif atağa ilişkin belirtiler ise;

Umutsuz ve karamsarlığa düşme,

Üzgün kaygılı ve mutsuzluk hissi,

Hayattan zevk alamama,

Güçte azalma,

Unutkanlık,

Konsantrasyon zahmeti,

Değersizlik hissi,

İştah değişikliği; kilo kaybı ya da kilo alımı,

Fazla ahenge, uykuya dalmakta zahmet çekme, geceleri sık uyanma,

Çaresizlik ve değersizlik hisleri,

Vefat ya da intihar niyetleri,

Bipolar Bozukluk Bir Akıl Rahatsızlığı mıdır?

Bu hastalık, akıl hastalığı değil his durum bozukluğudur. Bazen şizofreni ile karıştırıldığı görülmüştür fakat ikisi çok farklı hastalıktır. Hislerde birtakım karışık dalgalanmalar görülür ve devir periyot kimi fikir bozuklukları eşlik eder. Bu hastalığı taşıyan şahısların zeka düzeyi olağan yada kimi araştırmacılara nazaran zeka düzeyi ortalamanın üstündedir. Bu beşerler ayrıyeten yaratıcılığı epeyce yüksek bireylerdir.

Bipolar Bozukluğa Sahip Olmak Evliliğe Mahzur mi?

Bipolar hastalar için evlenmeye mani görülen bir durum yoktur. Yalnız genetik geçişlerin olabileceği göz arkası edilmemelidir. Çocuk sahibi olmak isteyen hastalar buna nazaran karar vermelidir. Birebir vakitte bu hastalığı taşıyan bireyle evlenmek önemli bir sorumluluk üstlenmeyi gerektirir. Bunların hepsi göz önünde bulundurularak karar verilmelidir.